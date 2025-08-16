Grbić podjął decyzję przed MŚ! Wicemistrz olimpijski skreślony!

Polscy siatkarze po wygraniu Ligi Narodów przygotowują się do wrześniowych mistrzostw świata na Filipinach. Obecnie trwa zgrupowanie w Zakopanem, w trakcie którego dokonuje się selekcja na nadchodzący turniej.

Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed mistrzostwami świata

W sobotę komunikat w tej sprawie wydał PZPS. "Nikola Grbić zdecydował się zawęzić trenującą grupę do 16 siatkarzy. W dalszych przygotowaniach nie będą uczestniczyć Bartłomiej Bołądź i Mateusz Poręba" - przekazano w serwisie X. Przypomnijmy, że Bołądź to wicemistrz olimpijski z Paryża.

Obaj zawodnicy występowali w kadrze w trakcie Ligi Narodów, jednak selekcjoner nie widzi dla nich miejsca w węższej kadrze na MŚ. - Dziękuję Bartkowi i Mateuszowi za miesiące wspólnej pracy. Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal siatkarskiej Ligi Narodów - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę PZPS. "Obaj zawodnicy pozostają do dyspozycji trenera w przypadku kontuzji któregoś z graczy" - dodano.

Nikola Grbić musi podziękować jeszcze dwóm zawodnikom przed mistrzostwami świata

Tym samym Serb będzie musiał skreślić jeszcze dwóch zawodników, bowiem kadra na mistrzostwa świata może liczyć maksymalnie 14 graczy. Zapewne odpadnie jeden z libero, gdyż obecnie w Zakopanem jest ich trzech.

Polscy siatkarze biorący udział w zgrupowaniu w Zakopanem:

atakujący : Bartosz Kurek, Kewin Sasak

: Bartosz Kurek, Kewin Sasak przyjmujący : Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk rozgrywający : Jan Firlej, Marcin Komenda

: Jan Firlej, Marcin Komenda środkowi : Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane w dniach 12-28 września. Tytułu będą bronić włoscy siatkarze.