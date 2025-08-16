Grbić podjął decyzję przed MŚ! Wicemistrz olimpijski skreślony!

Polscy siatkarze po wygraniu Ligi Narodów przygotowują się do wrześniowych mistrzostw świata na Filipinach. Obecnie trwa zgrupowanie w Zakopanem, w trakcie którego dokonuje się selekcja na nadchodzący turniej.
W sobotę komunikat w tej sprawie wydał PZPS. "Nikola Grbić zdecydował się zawęzić trenującą grupę do 16 siatkarzy. W dalszych przygotowaniach nie będą uczestniczyć Bartłomiej Bołądź i Mateusz Poręba" - przekazano w serwisie X. Przypomnijmy, że Bołądź to wicemistrz olimpijski z Paryża.
Sprawdź także: Lavarini odkrył karty! Oto skład Polek na mistrzostwa świata
Obaj zawodnicy występowali w kadrze w trakcie Ligi Narodów, jednak selekcjoner nie widzi dla nich miejsca w węższej kadrze na MŚ. - Dziękuję Bartkowi i Mateuszowi za miesiące wspólnej pracy. Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal siatkarskiej Ligi Narodów - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę PZPS. "Obaj zawodnicy pozostają do dyspozycji trenera w przypadku kontuzji któregoś z graczy" - dodano.
Tym samym Serb będzie musiał skreślić jeszcze dwóch zawodników, bowiem kadra na mistrzostwa świata może liczyć maksymalnie 14 graczy. Zapewne odpadnie jeden z libero, gdyż obecnie w Zakopanem jest ich trzech.
Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane w dniach 12-28 września. Tytułu będą bronić włoscy siatkarze.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!