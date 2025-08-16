Włoch był jednym z najbardziej cenionych szkoleniowców w kobiecej siatkówki, zanim w ogóle trafił do kadry Polski. Miał na koncie sukcesy nie tylko w swojej ojczyźnie, ale też lidze brazylijskiej, a także na klubowych mistrzostwach świata. W 2024 roku Lavarini - po rocznej przygodzie w Fenerbahce Stambuł - wrócił do Italii, gdzie został trenerem Numia Vero Volley Milano. To tam (nie po raz pierwszy) spotkał się z Myriam Syllą, utytułowaną przyjmującą reprezentacji Włoch.
Lavarini wzbudził kontrowersje. Jego była siatkarka wyjaśnia
Pod wodzą Lavariniego włoska ekipa sięgnęła w poprzednim sezonie po wicemistrzostwo kraju, a także brązowy medal Ligi Mistrzyń. Było to pewnie niewielkie rozczarowanie - biorąc pod uwagę, że mówimy o drużynie, która miała do dyspozycji Paolę Egonu, często uważaną za najlepszą siatkarkę świata. Po zakończonych rozgrywkach stało się jasne, że w zespole dojdzie do przemeblowań. Szczególnie na pozycji przyjmującej - Milano wzmocniły Khalia Lanier czy Irina Woronkowa, a z klubem pożegnała się m.in. Sylla.
Informacja o odejściu 29-latki spotkała się z mieszanym odbiorem w środowisku. Sylla przez całą karierę grała bowiem we włoskiej lidze, a nagle miała wzmocnić konkurujące z nią rozgrywki tureckie. Pojawiły się pogłoski, że to Lavarini "wyrzucił" z wicemistrza Włoch siatkarkę. Teraz Sylla postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty. Wrzuciła na Instagram obszerne oświadczenie:
"Nigdy nie sądziłam, że nadejdzie ta chwila, bo nigdy nie przypuszczałam, że opuszczę Włochy, mój kraj, który głęboko kocham. Ale jestem też ciekawa, co przyniesie przyszłość i mam nadzieję, że pozostawię wszystkim dobre wspomnienie o mnie, na boisku i poza nim" - rozpoczęła 29-latka.
W dalszej części oświadczenia Sylla zwróciła się już w kierunku selekcjonera reprezentacji Polski. "Muszę jednak powiedzieć jedno: w tej historii, która stanowi dla mnie nowe i wielkie wyzwanie, jest osoba, która została niesprawiedliwie skrytykowana i zraniona. To ktoś, kogo zawsze szanowałem i ktoś, kto na to wszystko nie zasługuje. Stefano Lavarini, mój pierwszy trener, od kiedy miałam 18 lat, którego bardzo lubię. Stefano jest i zawsze będzie osobą bliską mojemu sercu. Moje wybory nie zależą od niego i nie pozwolę zniszczyć tej cennej relacji, który trwa od wielu lat" - zakończyła siatkarka.
Stefano Lavarini na przełomie sierpnia oraz września poprowadzi reprezentację Polski siatkarek na mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii.
