Już tylko osiem dni dzieli nas od rozpoczęcia najważniejszej siatkarskiej imprezy w tym roku dla reprezentacji Polski kobiet. Biało-Czerwone w Tajlandii zagrają w mistrzostwach świata. Polki na medal w tym turnieju czekają aż 63 lata! Ostatni raz cieszyły się z brązowego krążku na MŚ w 1962 roku na turnieju rozegranym w Związku Radzieckim.

Kto wystąpi na MŚ kobiet? Kibice dowiedzieli się z Instragrama

W składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata nie było wiele niewiadomych. Wątpliwości były, kto będzie drugą rozgrywającą i zmienniczką Katarzyny Wenerskiej. Kandydatkami były Alicja Grabka oraz Marlena Kowalewska. "Zagadką było też to, kto zastąpi środkową Weronikę Centkę-Tietianiec, która z powodu kontuzji zakończyła sezon reprezentacyjny" - pisze TVP Sport.

Polski Związek Piłki Siatkowej skład reprezentacji na mistrzostwa świata miał ogłosić w najbliższą sobotę. Tymczasem same zawodniczki ujawniły tajemnice kadry. Wystarczyło bowiem, że wrzuciły w mediach społecznościowych zdjęcia z samolotu lecącego do Japonii (tam Polki przesiądą się na lot do Tajlandii). Na jego pokładzie widać, że są Marlena Kowalewska oraz środkowa Sonia Stefanik. O tym, że w składzie na MŚ ma być Kowalewska pisał też "Przegląd Sportowy Onet"

"A kto tu leci na mistrzostwa świata?" - napisała Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport w serwisie X.

Polki na mistrzostwach świata w fazie grupowej zmierzą się z Wietnamem (23 sierpnia, godz. 15.30), Kenią 25 sierpnia, godz. 15.30) oraz Niemcami (27 sierpnia, godz. 15.30).

Tytułu mistrzowskiego w Tajlandii bronić będą Serbki. Trzy lata temu na turnieju rozegranym w Polsce i Holandii w finale pokonały one Brazylijki 3:0.