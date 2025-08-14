Powrót na stronę główną
Trener Polek skreślił siatkarkę tuż przed mundialem. Duże zaskoczenie
Polskie siatkarki są na finiszu przygotowań do mistrzostw świata. Jak poinformował "Przegląd Sportowy Onet", trener Stefano Lavarini postanowił odesłać do domu zawodniczkę, która była odkryciem Ligi Narodów.
W lipcu reprezentacja Polski siatkarek wywalczyła trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów. W rozgrywanym w Łodzi turnieju finałowym zagrały o brąz z Japonią. Zwyciężyły 3:1. Wcześniej nasz zespół w ćwierćfinale stoczył pasjonujący bój z Chinkami. Biało-czerwone przegrywały już 1:2, ale zdołały odwrócić losy rywalizacji. Duża była w tym zasługa Pauliny Damaske i Alicji Grabki, które po wejściu na boisku tchnęły nowe życie w drużynę. Wiele wskazuje na to, że druga z wymienionych zawodniczek nie pojedzie na mistrzostwa świata.

Kowalewska wkracza do gry

Grabka nie tylko była jedną z bohaterek pamiętnego ćwierćfinału, ale grała praktycznie na przestrzeni całej tegorocznej Ligi Narodów. Trudno mieć do niej zastrzeżenia o cokolwiek. 

Trener Stefano Lavarini podjął jednak decyzję, że do kadry na mistrzostwa świata w Tajlandii włączy Marlenę Kowalewską. 33-letnia rozgrywająca opuściła Ligę Narodów z powodu kontuzji. Ma ogromne doświadczenie, co miało być atutem w rywalizacji z Grabką.

Ta z kolei otrzymała informację, że ma być w gotowości, gdyby któraś zawodniczka z duetu Marlena Kowalewska - Katarzyna Wenerska doznała kontuzji. 

Zmiany w drużynie przed mundialem

To nie jedyna istotna informacja przed zbliżającym się światowym czempionatem. Wcześniej bowiem już oficjalnie dowiedzieliśmy się, że z kadry wypadła Weronika Centka-Tietianiec. Ma to związek z kontuzją kciuka. W jej miejsce w drużynie pojawiła się Sofia Stefanik.

Dla reprezentacji Polski mundial rozpocznie się 23 sierpnia. Wówczas podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Wietnamem. Później w fazie grupowej czekają nas mecze z Kenijkami (25 sierpnia, 15:30) oraz Niemkami (27 sierpnia, 15:30).

