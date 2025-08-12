Polskie siatkarki bardzo dobrze sobie radziły w fazie grupowej mistrzostw świata U-21. Na koniec tej części zmagań zmierzyły się z Czeszkami, a stawką tego pojedynku było pierwsze miejsce w grupie C. Ostatecznie Biało-Czerwone zatriumfowały 3:0 (25:13, 25:9, 25:20) i zakończyły rywalizację na pierwszej lokacie, wyprzedzając drugie Włoszki o jeden punkt. Do 1/8 finału weszły również Turczynki oraz Czeszki.

Skandal podczas MŚ U-21

Rewelacją tego turnieju są siatkarki z Wietnamu, które wygrały z Indonezją, Serbią, Kanadą i Argentyną. Niestety mimo tego, że to są młodzieżowe rozgrywki, to nie obyło się bez skandalu. Zagraniczny serwis PPTV HD 36, który powołuje się na indonezyjskich dziennikarzy, informuje, iż dwie wietnamskie siatkarki - Dang Thi Hong i Nguyen Phuong zostały przez FIVB poddane testom płci.

"12 sierpnia 2025 r. reporterzy stacjonujący w Indonezji poinformowali, że Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poddała dwie zawodniczki reprezentacji Wietnamu do lat 21 badaniom chromosomowym (test chromosomowy/płeć), w wyniku czego nie będą mogły zagrać w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Portoryko podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet do lat 21 FIVB 2025 w Indonezji" - czytamy.

"Oczekujemy na wyniki badań i dalszą analizę ze strony FIVB" - relacjonują reporterzy.

Selekcjonerka reprezentacji Serbii uderza w Wietnam

Mecz Wietnamu z Serbią wywołał sporo kontrowersji. Dziennikarze WP SportowychFaktów zacytowali wypowiedź Marijany Boricić z wywiadu dla serwisu ossrb.org, w którym powiedziała, że "jej podopieczne nie były przygotowane do rywalizacji z mężczyznami".

- Powodów naszej porażki było kilka. Jednym z nich jest to, że nie rozegraliśmy ani jednego meczu z naszą męską, ani żeńską reprezentacją kadetek podczas przygotowań! - oświadczyła selekcjonerka juniorskiej reprezentacji Serbii.

Mimo absencji tych dwóch siatkarek Wietnam wygrał z Portoryko 3:1 (25:17, 25:21, 23:25, 25:22) na zamknięcie fazy grupowej mistrzostw świata U-21. Dzięki temu zwycięstwu siatkarki tej nacji zajęły drugie miejsce w grupie z dorobkiem 12 pkt (4 zwycięstwa i 1 porażka). Grupę wygrały zawodniczki z Argentyny. Wyszły z niej także Serbki i Portorykanki.