25:9! W głowie się nie mieści, co zrobiła Polska na mistrzostwach świata

Polskie siatkarki w fazie grupowej mistrzostw świata U-21 w Indonezji wygrały trzy z czterech pierwszych spotkań (zwycięstwa bez straty seta z Egiptem, Turcją i Algierą, porażka z Włochami po tie-breaku). Na koniec tej części zmagań rywalizowały z Czechami, a stawką było dla nich nawet wygranie grupy C.

Polskie siatkarki wgniotły Czeszki w parkiet na mistrzostwach świata do lat 21. Dziewięć punktów w secie

Drużyna prowadzona przez Miłosza Majkę rozkręcała się z każdą kolejną akcją i od stanu 3:3 konsekwentnie powiększała przewagę, nawet do 12 pkt. Skończyło się deklasacją, bo tak należy nazwać partię wygraną 25:13.

Co zatem można powiedzieć o drugim secie, gdzie polskie siatkarki kompletnie zdominowały przebieg wydarzeń na parkiecie. Ile punktów pozwoliły ugrać przeciwniczkom? Tylko dziewięć, co dobitnie pokazuje różnicę klas. Od razu zaznaczamy, że to nie jest rekord - w sobotę 9 sierpnia Wietnamki wygrały ostatnią partię z Kanadyjkami w stosunku 25:5 (cały mecz w czterech setach).

Trzecia partia nie przyniosła zwrotu, chociaż Czeszki po raz pierwszy w tym spotkaniu były na prowadzeniu (1:0). To nie miało większego znaczenia, gdyż zawodniczki trenera Majki dalej robiły swoje. Mimo że tym razem pozwoliły rywalkom na więcej, to i tak zwyciężyły 25:20.

5. kolejka fazy grupowej MŚ do lat 21: Polska - Czechy 3:0 (25:13, 25:9, 25:20)

Taki rezultat sprawia, że Polki zakończyły rywalizację w grupie C na pierwszej pozycji i będą rozstawione w fazie pucharowej. Drugie Włoszki wyprzedziły dzięki większej liczbie punktów. Do 1/8 finału weszły również Turczynki oraz Czeszki.

Tabela grupy C mistrzostw świata U-21

Polska: 4 zwycięstwa - 1 porażka, 13 punktów, 14:3 bilans setów, awans do 1/8 finału Włochy: 4-1, 12 pkt, 14:5, awans do 1/8 finału Turcja - 3-2, 9 pkt, 11:8, awans do 1/8 finału Czechy: 3-2, 8 pkt, 9:8, awans do 1/8 finału Egipt: 1-4, 3 pkt, 3-12, gra o miejsca 17-24 Algieria: 0-5, 0 pkt, 0-15, gra o miejsca 17-24

W 1/8 finału mistrzostw świata do lat 21 polskie siatkarki zagrają z czwartą drużyną grupy A - będzie to Puerto Rico lub Indonezja.