Ależ mecz polskich siatkarek na MŚ! Nie było czego zbierać. Jest awans!

Od 7 sierpnia br. trwają mistrzostwa świata kobiet do lat 21 w siatkówce. Reprezentacja Polski, której trenerem jest Miłosz Majka, trafiła do grupy C z Włochami, Turcją, Egiptem, Algierią i Czechami. Po trzech kolejkach Polki miały siedem punktów, na które złożyły się zwycięstwa 3:0 z Egiptem i Turcją oraz porażka 2:3 z Włochami. W poniedziałek Polki mogły zapewnić sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Indonezji. Warunkiem było zwycięstwo 3:0 lub 3:1 nad Algierkami, a także porażka zawodniczek z Egiptu.

Polki mają już awans do fazy pucharowej MŚ. Szybko, łatwo i przyjemnie

Pierwszy set spotkania między Polską a Algierią był zdecydowanie najbardziej zacięty ze wszystkich, choć już na samym początku Polki objęły prowadzenie 5:0. Przewaga Polski regularnie rosła, a set ostatecznie zakończył się zwycięstwem 25:20. Polki zdobywały więcej punktów w ataku, a także były skuteczniejsze w bloku czy w polu serwisowym. Algierki częściej też popełniały błędy, które skutkowały punktami dla Biało-Czerwonych.

Drugi set zaczął się od prowadzenia Algierek (4:1), natomiast straty zostały w miarę szybko odrobione przez Polki. Od stanu 8:8 Polki budowały sobie bezpieczną przewagę, która wynosiła siedem-osiem punktów. Druga partia to zwycięstwo 25:17 Polski. W decydującym secie Polki miały co najmniej trzy punkty przewagi, a później jeszcze bardziej zaznaczały swoją dominację. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 3:0 Polski, a trzeci set to wynik 25:13 dla Biało-Czerwonych.

Za mecz z Algierią najbardziej można wyróżnić Annę Fiedorowicz (Georgia Tech) oraz Martynę Podlaską (BKS Stal Bielsko-Biała), które zdobyły po jedenaście punktów. Po trzy punkty z zagrywki zdobyły Wiktoria Szewczyk i Aleksandra Adamczyk. Warto zaznaczyć, że poza kadrą meczową Polek była Zuzanna Suska, kapitan Biało-Czerwonych, a w jej miejsce na pozycji libero zagrała Patrycja Łagida.

- My mamy swoje cele i konsekwentnie do nich dążymy - opowiadał trener Majka po porażce z Włochami, ale nie określił, jakie cele przyświecają Polkom na ten konkretny turniej. Ostatni medal Polek w tej kategorii wiekowej to 2003 rok i turniej w Tajlandii, gdzie Polki wygrały 3:0 z Holenderkami w meczu o brąz. W 2023 r. w Meksyku Polska zajęła dwunaste miejsce.

Ostatni mecz Polek w fazie grupowej mistrzostw świata U-21 odbędzie się we wtorek o godz. 11:00 czasu polskiego, kiedy to ich rywalkami będą Czeszki.