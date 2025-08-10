Fornal się nawet nie zawahał. "Piłka nożna..."

Siatkarska reprezentacja Polski każdego roku udowadnia, że stanowi światową potęgę. Podczas kadencji Nikoli Grbicia przywoziła medal z każdej z siedmiu imprez, w której brała udział. Z tego powodu nie ma wątpliwości, że to właśnie siatkówka jest najmocniej stojącą dyscypliną zespołową w naszym kraju, jeśli chodzi o liczbę i skalę sukcesów. Czy to jednak sprawia, że możemy nazywać ją "sportem narodowym"? Nie każdy się z tym zgadza.

Fornal zabrał głos. Wskazał na sport, który ma w Polsce najwyższy status

Po każdym sukcesie naszych siatkarzy w przestrzeni internetowej uruchomiają się dwa obozy. Miłośników piłki nożnej, którzy deprecjonują ich osiągnięcia, a także kibiców siatkówki, którzy wyszydzają polski futbol, niemogący pochwalić się sporymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. W tej dyskusji nie biorą oczywiście udziału wszyscy fani tych dwóch dyscyplin, ale i tak wzbudza ona spore emocje.

W programie "WojewódzkiKędzierski" o ten temat zahaczył Tomasz Fornal. Czołowy polski siatkarz został zapytany, czy wyobraża sobie, żeby jego dyscyplina kiedyś wyprzedziła w popularności futbol. - Piłka nożna zawsze będzie w Polsce wzbudzała większe zainteresowanie niż siatkówka - nawet wtedy, jeśli wygralibyśmy siedemnaście igrzysk z rzędu. To globalny sport. Wszyscy w nią grają - w Brazylii, Francji, Kenii, Japonii. Wszędzie się gra w piłkę nożną. A w siatkówkę nie - podsumował 27-latek.

Zarówno reprezentacja Polski w piłce nożnej, jak i siatkówce potrafi generować wielomilionową oglądalność. Dla przykładu: mecz Polski z Holandią na Euro 2024 na antenie TVP oglądało ponad 9 milionów widzów, a finał turnieju olimpijskiego w siatkówkę między Polską a Francją śledziło 7,7 miliona odbiorców. Co jednak ciekawe: absolutny rekord oglądalności w Polsce, jeśli chodzi o imprezy sportowe, do dzisiaj należy do jeszcze innej dyscypliny. Czyli skoków narciarskich, które w czasach "Małyszomanii", w jednym momencie potrafiło śledzić nawet 20 milionów Polaków.