Tylko nie to! Alarm w kadrze Grbicia przed MŚ. Polak kontuzjowany

Polscy siatkarze niedawno wygrali turniej finałowy Ligi Narodów, ale o długich wakacjach mogą pomarzyć. Nikola Grbić dał swoim zawodnikom kilka dni wolnego, ale już 11 sierpnia w Zakopanem wszyscy spotkają się ponownie, by rozpocząć zgrupowanie przed mistrzostwami świata, które odbędą się we wrześniu na Filipinach. Niestety, krótko przed rozpoczęciem treningów, pojawiły się niepokojące wieści ws. jednego z naszych reprezentantów.

Reprezentant Polski ma kłopoty zdrowotne. Awaryjne powołanie do kadry Grbicia

Siatkarski ekspert Jakub Balcerzak poinformował w sobotę na X, że z powodów zdrowotnych mistrzostwa świata może opuścić Maksymilian Granieczny. Młody libero był w kadrze na finały Ligi Narodów i wydawał się też pewniakiem do wyjazdu na MŚ.

Szybko okazało się, że faktycznie coś jest na rzeczy. O godzinie 12:07 w mediach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej pojawił się oficjalny komunikat. Potwierdzono w nim, że Granieczny ma problemy i potrzebne będzie awaryjne powołanie do kadry. Swoją szansę dostanie Mateusz Czunkiewicz - zawodnik Ślepsk Malow Suwałki.

"Przeprowadzone po powrocie z finałów VNL badania Maksymiliana Graniecznego wykazały pewne problemy zdrowotne. W związku z tym na zgrupowanie w Zakopanem dowołany został Mateusz Czunkiewicz. Wykonano badania diagnostyczne, a sztab podjął decyzje o sposobie rehabilitacji i programie treningowym zawodnika. Maks przyjeżdża do Zakopanego i będzie przygotowywał się do mistrzostw świata. Sytuacja jest monitorowana" - czytamy.

20-letni Granieczny na co dzień jest zawodnikiem Cuprum Stilonu Gorzów. Podczas Ligi Narodów był zmiennikiem na pozycji libero dla Jakuba Popiwczaka. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji, czy uraz przeszkodzi młodemu siatkarzowi w wyjeździe na MŚ, gdzie Polaków czekają na początek grupowe mecze z Rumunią, Katarem i Holandią.

Niestety, już wiadomo, że na pewno podczas turnieju nie zobaczymy jednej z największych gwiazd polskiej siatkówki. Mowa o Aleksadrze Śliwce. Wyeliminował go uraz.