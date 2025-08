Kochanowski wyłożył karty na stół. "Bardzo mi przykro"

Reprezentacja Polski w doskonałym stylu wygrała tegoroczną Ligę Narodów w siatkówce mężczyzn. Podopieczni Nikoli Grbicia w turnieju finałowym w Chinach nie stracili nawet seta. W ćwierćfinale pokonali Japonię (3:0), w półfinale rozbili Brazylię (3:0), a w finale nie dali szans mistrzom świata Włochom (3:0). Po sukcesie głos zabrał kapitan biało-czerwonych Jakub Kochanowski. Odniósł się do pojawiających się słów mówiących o tym, że Polacy grali archaiczną siatkówkę. Przyznał także, jak reaguje na krytykę i czy ją do siebie bierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Kochanowski zabrał głos. "Bardzo mi przykro"

- Wiadomo, że wszystkie drużyny miały swoje problemy i w tym my mamy jakieś swoje problemy, także nie chciałbym umniejszać temu sukcesowi, że wszyscy przyjechali drugim, trzecim, czwartym, piątym składem i tak naprawdę wygranie tego turnieju to była formalność, bo absolutnie tak nie było. My zagraliśmy po prostu świetnie i należało nam się to zwycięstwo - powiedział w rozmowie z kanałem "Przeglądu Sportowego" na YouTube.

Kochanowski odniósł się także do słów krytyki, które mogą się pojawiać w przestrzeni medialnej dotyczącej siatkarzy. Przekonuje, że po prostu odcina się od komentarzy internetowych, czy artykułów poszczególnych portali.

- Jeśli chodzi o burze medialne i tak dalej to ja na przykład osobiście w ogóle nie śledzę tych rzeczy. Nie mam aplikacji X, nie mam Facebooka. Bardzo mi przykro, siatki.org nie czytam, Strefy Siatkówki, nic takiego do mnie nie dochodzi i bardzo dobrze mi z tym, bo to jest wasz świat i ja jestem w swoim. Ta grupa też jest w swoim i wy obserwujecie to, co my robimy, komentujecie, wypowiadacie się i macie do tego pełne prawo. Wręcz musicie to robić, a my mamy prawo tego nie czytać, bo zazwyczaj nie są to rzeczy, które mogą wnieść coś do naszej formy sportowej. I tak jak trener powtarza i ja też się z tym zgadzam, każdemu siatkarzowi szczególnie na docelowej jakiejś tam imprezie polecam odcięcie się od wszystkich medialnych jakichś tam doniesień, bo jest to tylko kolejna rzecz, która może rozproszyć - dodał.

Jakub Kochanowski został wybrany na MVP tegorocznej edycji Ligi Narodów. Przypomnijmy, że w turnieju finałowym środkowy był kapitanem biało-czerwonych. Złoto LN jest dla niego już szóstym medalem tej imprezy w karierze. Kochanowski to także mistrz świata z 2018 i wicemistrz z 2022 roku. W 2023 roku zdobył zaś mistrzostwo Europy.