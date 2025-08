Po sezonie marzeń, w którym był jednym z bohaterów Bogdanki LUK Lublin, życie Mikołaja Sawickiego zmieniło się o 180 stopni, gdy okazało się, że przeprowadzona u niego kontrola antydopingowa dała wynik pozytywny. Od momentu ukazania się informacji o wyniku próbki B czekano na reakcję siatkarza mistrza Polski i reprezentacji Polski. Ta nadeszła, a już w środę o godz. 16 ma się odbyć rozprawa w jego sprawie.

Trio z Lublina błyszczy w kadrze, a mógł być kwartet. Feralny maj

Sezon reprezentacyjny w pełni, a Polacy w poniedziałek wrócili do kraju po efektownym triumfie w Lidze Narodów. Duży udział miało w tym trio z Bogdanki - Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak. Ten ostatni nigdy wcześniej nie grał w kadrze. Jeszcze w maju wydawało się, że przełomowy sezon w niej może zaliczyć teraz także będący ich klubowym kolegą Sawicki, który dotychczas u trenera Nikoli Grbicia pełnił rolę pomagającego w pierwszych tygodniach, pod nieobecność największych gwiazd. Tego lata jednak zamiast walczyć o wzmocnienie pozycji w drużynie narodowej musiał zająć się walką o udowodnienie swojej niewinności.

25-letni przyjmujący zdążył jeszcze wystąpić pod koniec maja w jednym meczu towarzyskim Biało-Czerwonych, ale zaraz potem wrócił do domu i szybko okazało się, co było tego przyczyną. Zawodnik dostał wtedy informację, że badanie antydopingowe przeprowadzone u niego 2 maja - po drugim meczu finału PlusLigi - dało wynik pozytywny. Od tego czasu był tymczasowo zawieszony.

Sawicki wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie próbki B i Polska Agencja Antydopingowa, która zleciła wspomnianą kontrolę, 5 czerwca poinformowała, że analiza ta potwierdziła wcześniejsze doniesienia. Podano też wówczas nazwę zakazanej substancji wykrytej u siatkarza - to modafinil, który działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy. Stosuje się go głównie do regulacji snu i zwiększenia koncentracji. Korzystają z niego np. osoby zmagające się z narkolepsją i ADHD.

Sportowcy mogą stosować modafinil bez negatywnych konsekwencji pod kątem antydopingu jedynie, jeśli uzyskali wcześniej wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE). Sawicki nie przedstawił wtedy wyjaśnień i dokumentacji potwierdzającej potrzebę leczenia. Sprawa skierowana została więc do Panelu Dyscyplinarnego, który pełni tu rolę sądu.

Nadchodzi kluczowy moment w sprawie Sawickiego

W kolejnych tygodniach kibice siatkarscy czekali na nowe wieści dotyczące siatkarza, który znacząco przyczynił się do zdobycia przez Bogdankę mistrzostwa Polski. Usłyszeć można było, że zbiera materiał dowodowy i złożył wnioski o przebadanie kilku stosowanych przez siebie preparatów. Etap ten został zakończony i teraz przed nim kluczowy moment w postępowaniu dyscyplinarnym - rozprawa przed Panelem Dyscyplinarnym, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Sawickiemu grozi maksymalnie do 4 lat zawieszenia. Jeśli jednak przedstawi odpowiednie wyjaśnienia i dokumenty oraz udowodni, że nie naruszył przepisów antydopingowych świadomie, to okres zawieszenia może być znacznie krótszy. Przysługuje mu też prawo do odwołania się.

Pozytywny wynik testu antydopingowego 25-latka nie wpłynie na wynik poprzedniego sezonu Bogdanki. Ale władze klubu i nowy trener Stephane Antiga z niecierpliwością czekają na wieści ws. zawodnika, na którego mocno liczyli w kontekście kolejnego sezonu.

- Nie pozostaje nam innego jak czekać na zakończenie postępowania i decyzję w tej sprawie. Na pewno Mikołaj jest naszym planem A i mocno na niego liczymy. Jeśli jednak jego zawieszenie będzie się przedłużało, to będziemy też musieli być przygotowani na taki wariant. Na razie jednak jest za wcześnie, żeby o tym mówić - zaznaczył w lipcowym wywiadzie dla PlusLigi Antiga.