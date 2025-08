Ależ wtopa! Tak Polak dowiedział się, że został MVP

Podczas niedzielnej ceremonii zakończenia Ligi Narodów kilka razy można było się uśmiechnąć. Ale nie tylko z radości spowodowanej triumfem polskich siatkarzy. Mogły się także pojawić ironiczne uśmiechy, bo byliśmy świadkami kilku wpadek. - Zakończenie imprezy pozostawia wiele do życzenia - mówi wprost Tomasz Fornal.

Leon opowiada, jak dowiedział się o nagrodzie. "Nie spotkało się to z wielkim entuzjazmem"

Nagrody indywidualne w sportach drużynowych to nie jest zwykle łatwy temat. Często toczą się dyskusje, czy na takie wyróżnienie zasłużył bardziej zawodnik X czy Y i tego nie sposób uniknąć. Choć w tym roku w LN siatkarzy obecność w tym gronie kilku nazwisk wzbudziła bardzo duże zdziwienie. Oczywistym za to wydaje się raczej to, że warto wręczenie takich nagród w ogóle organizować. Ale decydenci zajmujący się tym aspektem w LN uznali inaczej.

W polskich środowisku siatkarskim panowała pełna zgoda - Jakub Kochanowski zagrał świetnie w turnieju finałowym w Ningbo. Był już w Drużynie Marzeń jako środkowy w dwóch poprzednich edycjach LN i nic dziwnego, że i tym razem na niego postawiono. Tym razem jednak doceniono go na tyle, że został po raz pierwszy MVP. Tyle że o ile w latach 2023-24 mógł się cieszyć z tego indywidualnego docenienia na oczach widzów, tuż po zakończeniu finału, to tym razem nie było mu to dane.

Tak, jak w przypadku wcześniejszej rywalizacji kobiet, zdecydowano się na opóźnienie tego ogłoszenia do kolejnego dnia. Stopniowo prezentowano wtedy w mediach społecznościowych nagrodzonych i to by było na tyle. A jak dowiedzieli się o tym sami zainteresowani?

- Dostałem maila - opowiada Sport.pl Wilfredo Leon, jeden z dwóch przyjmujących Drużyny Marzeń.

Taką samą drogą poinformowano o wyróżnieniach Kochanowskiego i Kewina Sasaka, najlepszego atakującego.

- Co roku kombinują i próbują różnych nowych rzeczy. W tym roku spróbowali takiej formy. Z tego co słyszę, to nie spotkało się to z jakimś wielkim entuzjazmem. Podejrzewam, że od przyszłego roku wrócimy już do normalnej formy - opowiada mi Kochanowski.

Ta normalna forma to wyczytywanie nazwisk wyróżnionych przy tysiącach kibiców w hali, podczas transmisji na żywo. I wejście na podium lub przynajmniej na środek parkietu w świetle reflektorów.

- Taka wersja byłaby najpiękniejsza. Zwłaszcza w przypadku "Kochana", który dostał teraz dwie nagrody. Fajnie byłoby wejść przy tej okazji na podium. Ale jest jak jest i tego nie zmienimy. Takie są fakty - podsumowuje Leon.

Z dystansem do sprawy podchodzi też Kamil Semeniuk, który w oczach wielu jest teraz wielkim nieobecnym Drużyny Marzeń. Spisywał się świetnie, ale nie zawsze grał od początku w Ningbo i został pominięty przy wyróżnieniach indywidualnych.

- Nagrody nagrodami. Dla mnie największą jest to, że trener jest ze mnie zadowolony i to naprawdę daje mi dużą siłę na przyszłość - zapewnia przyjmujący Sir Safety Perugii.

A po chwili z uśmiechem dodaje, że cieszy go też fakt, iż załatwił półtora dnia wolnego na swój sierpniowy ślub i wesele. - To jest lepsza nagroda niż "jakaś tam" nominacja po turnieju - podkreśla "Semen".

U kobiet trzy komplety medali, u mężczyzn dwie ekipy z pustymi rękami. Fornal ocenia organizację finałów LN

Brak wręczania wyróżnień indywidualnych tuż po finale to niejedyny element, który budził zastrzeżenia przy okazji ceremonii zwieńczenia turnieju w Ningbo. Kiedy Polacy odbierali złote krążki, to pokonani przez nich Włosi siedzieli przygnębieni po drugiej stronie parkietu z pustymi rękami (nie było podium). Pamiątkowych medali nie otrzymali także Brazylijczycy, którzy wywalczyli trzecie miejsce.

- Wydaje mi się, że ogólnie zakończenie tej imprezy pozostawia wiele do życzenia i nad tym można popracować. Miałem okazję brać udział w zakończeniu LN w Łodzi w tamtym roku i wyglądało to dużo lepiej. Nie wiem, czy to jest wymyślone przez organizatorów, czy przez światową federację. Ale wydaje mi się, że sama ceremonia zakończenia - jak już się wygra czy zdobędzie jakiś medal - to na tyle fajny moment dla sportowców, że nie ma co tego ukracać w jakiś sposób - ocenia Fornal.

Wygląda na to, że był to pomysł organizatorów, bowiem podczas lipcowego turnieju finałowego LN siatkarek w Łodzi pamiątkowe krążki otrzymały wszystkie trzy czołowe drużyny. W Ningbo doszło dodatkowo do pewnej wpadki. Gdy tylko Polacy odebrali puchar za zwycięstwo, to na ekranie pojawił się napis "Mistrzowie" i....włoska flaga oraz napis "Włochy". Fornal jednak oponuje, gdy jeden z dziennikarzy stwierdza, że chyba cała organizacja turnieju finałowego w Chinach była średnia.

- Hotel był w porządku, hala nie była zła. Nie nazwałbym tego średnią organizacją. Nie było źle, było w porządku. Ale jeśli mówimy o samym zakończeniu, to na pewno mogło to wyglądać lepiej - zaznacza przyjmujący Biało-Czerwonych.