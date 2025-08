Tak jest! Polski siatkarz MVP całej Ligi Narodów! Brawo, brawo!

Polscy siatkarze wygrali tegoroczną edycję Ligi Narodów. W decydującym starciu nasi siatkarze rozbili Włochów 3:0, a po drodze do finału takimi samymi wynikami kończyły się starcia z Brazylią i Japonią. Po zakończeniu turnieju Biało-Czerwoni odebrali złote medale i pamiątkowy puchar.

Kochanowski MVP Ligi Narodów 2025!

Tradycyjnie po turnieju wybierana jest najlepsza drużyna tych zmagań i MVP - najbardziej wartościowy gracz. Organizatorzy w tym roku tonowali emocje i co jakiś czas publikowali jednego zawodnika na danej pozycji. Teraz oficjalnie ogłosili najlepszego zawodnika Ligi Narodów 2025. Nie mogło być inaczej i został nim... reprezentant Polski!

"Fantastyczny kapitan reprezentacji Polski. Dawał przykład - dzięki kluczowym blokom, entuzjastycznym celebracjom i niepowstrzymanej energii przy siatce! Kochanowski był sercem mistrzów i zdobył nagrody dla MVP oraz najlepszego środkowego na VNL 2025" - pisze oficjalny serwis Volleyball World.

Oto drużyna marzeń Ligi Narodów 2025

Jakub Kochanowski znalazł się także w drużynie marzeń Ligi Narodów 2025. Drugim środkowym w bloku został wybrany Jan Kozamernik. "Kapitan Słowenii Wkładał mnóstwo serca i zaangażowania oraz był jak ściana przy siatce, udowadniając po raz kolejny, że jest jednym z najlepszych na świecie na swojej pozycji" - czytamy.

Najlepszym atakującym został wybrany... Kewin Sasak, czyli objawienie tego sezonu reprezentacyjnego. Zawodnik Bogdanki LUK Lublin musiał wejść w buty kontuzjowanego Bartosza Kurka i kapitalnie sobie z tym poradził. Volleyball World nazwał go "wschodzącą gwiazdą". "Wykazał się siłą, pewnością siebie i konsekwencją, gdy było to najbardziej potrzebne" - dodano. Z kolei po jego przekątnej - na pozycji rozgrywającego wyróżniony został Simone Gianelli. "Był kimś więcej niż tylko rozgrywającym, zdobywał punkty, bronił i poprowadził drużynę aż do srebra" - czytamy.

Na pozycji przyjmujących znalazł się Alessandro Michieletto, który "dzięki dobrej postawie na zagrywce, wszechstronnemu atakowi i stabilnej postawie, został najlepszym strzelcem rundy finałowej" - pisze Volleyball World. Drugim graczem na tej pozycji został wybrany... Wilfredo Leon. "Przypomniał wszystkim, dlaczego jest jednym z najbardziej budzących strach zawodników na świecie" - tak go opisano.

Drużynę marzeń zamyka libero - Maique Reis, czyli "brazylijski mistrz defensywy" - pisze Volleyball World. "Od zaangażowania po serce, Maique był wszędzie, kiedy było to potrzebne" - zakończono.