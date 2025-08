Burza po słowach Kubiaka. Były kapitan reaguje. "Nie mają zielonego pojęcia"

Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów po kapitalnym starciu z Włochami. - Znów to zrobili! Polscy siatkarze trzeci raz wygrali rozgrywki Ligi Narodów, a w fenomenalnym finale rozbili Włochów w trzech setach. To był ich koncert, sposób, w jaki ograli mistrzów świata, przejdzie do historii - relacjonował Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Michał Kubiak reaguje na to, co się stało po jego słowach

Tuż przed tym meczem wybuchła afera. Zaczęło się od słów Michała Kubiaka na antenie Polsatu Sport. - Żeby nie było tak fajnie, że wygraliśmy po 3:0 te dwa mecze, to obawiam się, że z taką dystrybucją jutro z Włochami nie wygramy. Gramy naprawdę bardzo archaiczną siatkówkę, która jest oparta na skrzydłach i nie ma tam żadnej inwencji twórczej - oświadczył. Ten komentarz odbił się szerokim echem, a 37-latek był krytykowany przez kibiców.

W rozmowie z WP SportoweFakty Michał Kubiak jeszcze raz odniósł się do zaistniałej sytuacji. "Jeżeli w półfinale gramy słabą siatkówkę, to jest fakt. Ale skoro Brazylia była jeszcze gorsza? Trudno. Udało nam się wygrać. Z kolei w finale prezentowaliśmy się naprawdę bardzo dobrze i Włosi zostali przez nas zdemolowani. Graliśmy kombinacyjnie, dużo więcej środkiem, z szóstej strefy, dzięki temu ten mecz wyglądał inaczej niż półfinał. Jedno drugiego nie wyklucza. Nie jest tak, że każde spotkanie jest sobie równe" - wyznał.

"Jest to raczej oczywiste. Znalazłem się w studiu, wypowiadałem się na temat konkretnego meczu. Powtórzę jeszcze raz: z Brazylią zagraliśmy bardzo prostą, archaiczną siatkówkę, która jednak wystarczyła do zwycięstwa. Jakieś swoje zdanie mam, a że nie jest może popularne, lub podobne do opinii innych? Za stary jestem, by ruszały mnie takie rzeczy" - dodał.

"Zrobiła się tak zwana 'gó***burza'. Nie mam z tym problemu"

Zdaniem Kubiaka ta cała burza "powstała zupełnie niepotrzebnie". "Dostałem wiadomości ze środowiska siatkarskiego, że miałem rację i właśnie w ten sposób powinno się skomentować to spotkanie. Z czterech godzin mojego pobytu w studiu został wycięty fragment, który był prawdą, ale zrobiła się tak zwana "gó**oburza". Uśmiecham się i nie mam z tym problemu" - zaznaczył.

"Świadczy to jedynie o tym, że odbiorcy nie mają zielonego pojęcia na temat tego sportu" - zakończył były kapitan reprezentacji Polski.