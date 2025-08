Kurski nie wytrzymał po triumfie Polaków w Lidze Narodów. Tak uderzył w TVP

Reprezentacja Polski nie dała żadnych szans Włochom w finale Ligi Narodów. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). "To był ich koncert, sposób, w jaki ograli mistrzów świata, przejdzie do historii" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl. Był to trzeci triumf w LN w historii polskiej drużyny. "To przepiękny prognostyk" - dodał dziennikarz, zapowiadając niejako wrześniowe mistrzostwa świata na Filipinach.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Kurski nie wytrzymał. Oto reakcja na to, co zrobiła Telewizja Polska

Stacją, która transmitowała finał, był Polsat. Nie spodobało się to byłemu prezesowi zarządu Telewizji Polskiego Jackowi Kurskiemu, który dał temu wyraz. "Wstyd - TVP w likwidacji. To już nudne, jednak należy tę hańbę Koalicji 13 Grudnia odnotować" - rozpoczął. Kurski docenił naszą kadrę, natomiast jeszcze bardziej przejechał się po TVP.

"Co w tym czasie pokazywał TVP Sport? Powtórkę zeszłorocznego Tour de Pologne. Tuskowe łajzy wydają kilkanaście milionów euro na beznadziejne mecze 3-4 wyboru Ligi Mistrzów (zamiast hitów), ale nie są w stanie zabezpieczyć praw do meczów Biało-Czerwonych w dyscyplinie, w której jesteśmy najlepsi na świecie" - grzmiał na portalu X. Na temat LM obszernie rozpisał się ostatnio Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Kurski kontynuował, że za jego czasów odzyskano siatkówkę i pokazywano wszystkie sukcesy polskiej drużyny w latach 2018-23. "Jedyna rzecz, która naprawdę udaje się rympałkom K13G to likwidacja Telewizji Polskiej. Ale zjawisko jest poważniejsze, gdyż poza samą szorującą po dnie oglądalnością innych anten, likwidatorzy Telewizji niszczą sport, ostatni bastion przestrzeni bazującej na wspólnocie doświadczeń, poczuciu tożsamości narodowej, przestrzeni jednoczącej wszystkich Polaków" - przekazał.

"Czynią to albo z debilizmu, albo ze świadomego działania na szkodę TVP. Dobitnym tego przykładem jest to, co zrobiono z odcięciem widzów nadawcy publicznego od siatkówki. Odpowiedzą wkrótce za to" - podsumował. Czy Kurski ma rację i faktycznie takie działania poniosą za sobą konsekwencje?