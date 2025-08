Ale cyrk! Grbić nie dowierzał, co Włosi wyprawiają w finale Ligi Narodów

Polscy siatkarze bez straty seta pokonali Włochów w finale Ligi Narodów. Pierwszą partię wygrali 25:22, a na początku drugiej zaczęły dziać się rzeczy niespotykane na tym poziomie, które miały znaczące konsekwencje.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Polscy siatkarze skonsternowani. Nikola Grbić zaczął protestować po błędzie Włochów

- Nerwowo we włoskiej drużynie, chyba zgubili ustawienie - mówił komentator Polsatu Sport przed zagrywką Kamila Semeniuka (przy stanie 2:0 dla Polaków). Zrobiło się zamieszanie, a polscy siatkarze oraz Nikola Grbić zaczęli protestować. Selekcjoner przez długą chwilę stał z wyciągniętymi rękami.

Po chwili operator kamery zrobił zbliżenie na Serba, który wydawał się nieco zdziwiony i zmieszany całą sytuacją. A chwilę wcześniej kapitan Włochów Simone Gianelli zaczął wyjaśniać tę sytuację z arbitrami. Ci przekazali, że tym razem błąd nie ma konsekwencji w postaci utraty punktu. A to nie był koniec.

W końcu zainterweniował selekcjoner włoskiej kadry Ferdinando De Giorgi, biorąc czas. Wtedy znów wywołano szkoleniowca Polaków, któremu cała sytuacja musiała podnieść ciśnienie. - Grbić się włączył, na pewno poszły tam ostrzejsze słowa - rzucił komentator Polsatu Sport.

Nikola Grbić i polscy siatkarze patrzyli, co wyprawiają Włosi. Za drugim razem im się nie upiekło

Wydaje się, że to wszystko wprowadziło zamęt we włoskiej drużynie. Dlaczego? Ponieważ przy stanie 14:12 dla Polaków popełniła ona kolejny błąd ustawienia. Tym razem skutkowało to przyznaniem punktu zespołowi Grbicia.

Sprawdź również: Wszyscy na to czekali. Oto jak zareagował Kurek po triumfie Polaków w LN

Ostatecznie polscy siatkarze wygrali drugą partię 25:19. W trzeciej odarli rywali z resztek nadziei, triumfując 25:14. A serbski szkoleniowiec został pierwszym w historii, który zdobył z Polską trzy złote medale na turniejach.