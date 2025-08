Polska - Francja o złoto mistrzostw świata. To była deklasacja!

Dorosła reprezentacja Polski pokonała Włochy 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) w finale Ligi Narodów i sięgnęła po złoto. To nie był koniec ważnych meczów dla polskiej siatkówki. Tego dnia Biało-Czerwoni rozgrywali również finał mistrzostw świata U-19. W półfinale pokonaliśmy Hiszpanię 3:0 (25:16, 25:16, 25:20). Ich przeciwnikiem w starciu o złoty medal była reprezentacja Francji, która pokonała Iran 3:1 (14:25, 25:14, 25:22, 25:19).

Polska zagrała z Francją o złoto MŚ U-19

Ten mecz kapitalnie rozpoczął się dla Biało-Czerwonych. Szybko wyszliśmy na trzypunktowe prowadzenie (6:3) i wydawało się, że kontrolujemy mecz. Jednak Francuzi bardzo szybko odrobili straty i najpierw doprowadzili do remisu 9:9, a następnie odskoczyli na dwa "oczka" (12:14). To nie zniechęciło naszych siatkarzy, którzy konsekwentnie grali swoją siatkówkę. Końcówka tej partii była niezwykle zacięta, ale ostatecznie to Polacy wyszli z niej zwycięsko 25:22.

W drugiej partii nasi rywale wzięli się do odrabiania strat. Odskoczyli nam na cztery punkty (15:19) i już tego prowadzenia nie oddali. Biało-Czerwoni doskoczyli ich na jedno "oczko" (21:22), ale w decydującym momencie to Trójkolorowi zachowali więcej zimnej krwi.

W trzecim secie podopieczni Jacka Nawrockiego kompletnie się pogubili. Francuzi odskoczyli na wynik 8:12, a ponadto męczyli nas zagrywką, serwując kolejne asy serwisowe. To sprawiło, że powiększyli przewagę do dziewięciu "oczek" (8:17), co znacząco komplikowało sytuację. Nic w tym secie nie dało się już zrobić, jedynie nabrać rozpędu przed kolejnym. W tej partii polegliśmy do 15.

Francuzi nie zatrzymali się w kolejnej partii. Byli totalnie nakręceni dobrą grą w poprzednich setach. Niemal wszystko przyjmowali, bronili i kończyli. Polacy mogli się tylko przyglądać temu, co robią ich oponenci. Jacek Nawrocki próbował interweniować, wybijać z rytmu Trójkolorowych, ale na nic się to zdało. Ostatecznie czwarty set zakończył się wynikiem 12:25 i to Francja sięgnęła po złoto MŚ U-19, a Biało-Czerwonym pozostało cieszyć się z drugiego miejsca i srebrnego medalu.

Polska - Francja 1:3 (25:22, 22:25, 15:25, 12:25)

Brązowy medal MŚ U-19 wywalczyli Hiszpanie, którzy pokonali Iran w tie-breaku. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 (23:24, 25:23, 15:25, 25:21, 15:10). Nasi rywale z półfinału byli w bardzo trudnym położeniu, bo w trzeciej partii polegli 15:25 i musieli się po niej podnieść. Warto nadmienić, że w czwartym secie Irańczycy prowadzili nawet trzema "oczkami" (10:13), ale waleczni Hiszpanie dali radę odwrócić losy tego seta, a potem całego meczu.