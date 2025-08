Tyle Polacy zarobili za wygranie Ligi Narodów. To nie żart

Po raz drugi w historii reprezentacja Polski wygrała rozgrywki Ligi Narodów. Zespół Nikoli Grbicia pokonał 3:0 Włochów w finale (25:22, 25:19, 25:14) i powtórzył swój rezultat sprzed dwóch lat z Gdańska. Wtedy Biało-Czerwoni wygrali 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi. "To był ich koncert, sposób, w jaki ograli mistrzów świata, przejdzie do historii. Na niespełna dwa miesiące przed finałem MŚ Polacy potwierdzają, że są gotowi wygrywać z najlepszymi" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Oto ile Polacy zarobili za wygranie Ligi Narodów. Największe pieniądze w siatkówce

Przez lata zdążyliśmy się przekonać, że nagrody pieniężne w rozgrywkach siatkarskich - niezależnie, czy są to zmagania klubów, czy reprezentacji - znacznie się różnią od tego, na co mogą liczyć np. piłkarze we wszelakich rozgrywkach. Polacy zarobią łącznie milion dolarów, czyli ponad 3,686 mln złotych. Taka sama nagroda pieniężna była w zeszłym roku. Wtedy Polacy zdobyli brązowe medale i zainkasowali 300 tys. dolarów (około 1,2 mln złotych).

Ze sporym prawdopodobieństwem można założyć, że to nie będzie też koniec nagród dla Polaków. W tym przypadku należy dodać, że jeśli kilku podopiecznych Nikoli Grbicia znajdzie się w Drużynie Marzeń Ligi Narodów, to każdy z nich otrzyma po 10 tys. dolarów (36,8 tys. złotych). MVP turnieju finałowego Ligi Narodów otrzyma 30 tys. dolarów (110,5 tys. złotych). Drużyna Marzeń prawdopodobnie zostanie ogłoszona w poniedziałek.

Wygranie Ligi Narodów gwarantuje największą nagrodę pieniężną w siatkarskich rozgrywkach, co może być pewnym zaskoczeniem. Za złoty medal mistrzostw świata można zdobyć 200 tys. dolarów, a triumfator mistrzostw Europy może liczyć na nagrodę w wysokości 500 tys. dolarów. Wygranie Ligi Mistrzów to nagroda pieniężna na poziomie 500 tys. euro (2,13 mln złotych).

Teraz przed Polakami kilkanaście dni odpoczynku, a potem będą oni się przygotowywać do mistrzostw świata, które odbędą się w dniach 12-28 września. Pod koniec sierpnia Polska zagra w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera z Serbią (29.08), Brazylią (30.08) i Argentyną (31.08).