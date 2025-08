Ekspertom zabrakło słów po tym, co zrobili Polacy. "Niebywałe"

"Totalna demolka", "zbiliśmy ich na kwaśne jabłko" - tak, to co wydarzyło się w finale Ligi Narodów komentują dziennikarze i eksperci. Polscy siatkarze w chińskim Ningbo dosłownie rozbili reprezentację Włoch. Wygrali 3:0 do 22, 19 i 14. Tym samym zakończyli cały turniej finałowy bez straty seta i sięgnęli po swoje drugie złoto w historii tych rozgrywek. Zachwytu nad ich sukcesem nie kryją internauci.