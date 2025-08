Tuż przed meczem Grbić ogłosił wieści ws. Fornala. Niestety

Tomasz Fornal w półfinale Ligi Narodów przeciwko Brazylii przeżył prawdziwy dramat. - Po ataku wylądował bardzo blisko siatki, a jego kostka nienaturalnie się wygięła. Przyjmujący opuścił boisko i próbował w trzecim secie jeszcze na nie wrócić, ale ostatecznie zakończył spotkanie na ławce rezerwowych - relacjonował na łamach Sport.pl Kacper Marciniak. A to postawiło jego występ w niedzielnym finale z Włochami pod sporym znakiem zapytania. W końcu jednak doczekaliśmy się decyzji co do jego ewentualnej gry.

Jest decyzja ws. Tomasza Fornala. Grbić nie owijał w bawełnę

Ogłosił ją tuż przed rozpoczęciem spotkania trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. W rozmowie z Marcinem Lepą pytany był, co ze zdrowiem Fornala. Odpowiedź nie pozostawiła żadnych złudzeń. - Tomek jest z nami na liście, ale nie może skakać - powiedział przed kamerami Polsatu Sport.

W ten sposób dał jasno do zrozumienia, że Fornala na parkiecie nie zobaczymy. - To oznacza, że w pierwszej "szóstce" pojawi się Kamil Semeniuk? - dopytał Lepa we wspomnianym wywiadzie. - Tak jest - oznajmił krótko Grbić i zaznaczył, że reszta składu pozostaje bez zmian.

Jeszcze w niedzielę rano kibice mieli powody do optymizmu. Jakub Balcerzak udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym było widać, że Fornal trenował razem z resztą drużyny. Niestety okazało się, że uraz jest zbyt poważny.

Mecz Polska - Włochy, który rozpoczął się o godz. 13:00, rozstrzygnie, która z tych drużyn zdobędzie złoty medal tegorocznej Ligi Narodów.