Tak wygląda ranking FIVB po triumfie Polaków! Piękniej się nie da!

Reprezentacja Polski w siatkówce ma za sobą kolejny wspaniały mecz. Biało-czerwoni, którzy w sobotę pokonali Brazylię w półfinale Ligi Narodów, w niedzielę wystąpili w finale tych rozgrywek. Pokonali Włochów, biorąc tym samym udany rewanż za finał ostatnich mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrywali kolejne partie 25:22, 25:19 i 25:14. W ostatnim secie wręcz rozbili bezradnego rywala. Dzięki temu po raz drugi w swojej historii wygrali Ligę Narodów, ale także utrzymali pozycję lidera rankingu FIVB i powiększyli przewagę nad drugimi Włochami.

Wielka wygrana Polaków. Tak wygląda ranking FIVB

Przed finałowym meczem Polski z Włochami biało-czerwoni zajmowali pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. Z dorobkiem 390,90 pkt o nieco ponad 13 punktów wyprzedzali Włochów (377,26 pkt), którzy w sobotni poranek pokonali Słoweńców i dzięki temu awansowali do finału.

Za wygraną z Włochami Polacy otrzymali 9,24 pkt do rankingu FIVB. To oznacza, że po niedzielnym finale mają na koncie 400,14 pkt. Nad drugimi Włochami mają ponad 30 pkt przewagi. Trzecie miejsce na liście utrzymali Brazylijczycy, którzy wcześniej - także w niedzielę - wygrali ze Słowenią (3:1) i zajęli trzecią lokatę w tegorocznej Lidze Narodów. Czołową dziesiątkę uzupełniają następujące reprezentacje: Francja, Japonia, USA, Słowenia, Niemcy, Argentyna i Kuba.

Wygranie Ligi Narodów to dobry prognostyk przed tym, co zdarzy się we wrześniu. Wtedy oczy siatkarskiego świata zostaną zwrócone na siatkarską imprezę roku. Mowa oczywiście o mistrzostwach świata, które tym razem odbędą się na Filipinach.

Polska na trzech ostatnich siatkarskich turniejach o mistrzostwo świata dochodziła do finału. W 2014 i 2018 roku sięgała po złoto, a w 2022 roku zajęli drugie miejsce.

