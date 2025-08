Polacy poznali rywala o złoto mistrzostw świata! Co za mecz!

Polscy siatkarze po zwycięstwie z Hiszpanią awansowali do finału mistrzostw świata U-19. Biało-Czerwoni trochę musieli się naczekać, by poznać kolejnego rywala. W drugim półfinale Francja mierzyła się z Iranem. W pierwszej partii Trójkolorowi "dostali baty" do 14. W drugiej partii odpowiedzieli tym samym. To z nimi zagramy o złoto.