Rekord, rekord, rekord! Grbić i Polacy dokonali czegoś niewyobrażalnego

Po wspaniałym meczu z Brazylią reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do finału Ligi Narodów 2025. W sobotę w chińskim Ningbo pokonaliśmy najlepszą ekipę fazy zasadniczej 3:0 (28:26, 25:19, 25:21). W niedzielnym finale (o 13 czasu polskiego) zagramy z Włochami.

Dla kadry Nikoli Grbicia srebro albo złoto VNL 2025 będzie siódmym z rzędu medalem. Od 2022 roku, a więc odkąd Grbić prowadzi nasz zespół, nie schodzimy z podium!

Liga Narodów 2022 – brąz Mistrzostwa świata 2022 – srebro Liga Narodów 2023 – złoto Mistrzostwa Europy 2023 – złoto Liga Narodów 2024 – brąz Igrzyska olimpijskie 2024 – srebro Liga Narodów 2025 – złoto lub srebro

Tak w szczegółach wygląda na piękna seria. Tak imponującej passy z polską kadrą nie miał żaden trener w przeszłości. Grbić śrubuje rekord! I swoją pracą sprawia, że Polska jest najlepszą, najrówniejszą reprezentacją świata.

Żadna inna potęga nie ma dziś takiej serii, jak my. Włosi, z którymi zagramy w niedzielę o triumf w Lidze Narodów 2024, nie zdobyli medali na ubiegłorocznych igrzyskach. Francuzi, a więc mistrzowie olimpijscy z Paryża, teraz w Lidze Narodów przegrali w ćwierćfinale ze Słoweńcami. Brazylijczycy próbują wrócić do świetności i znów prowadzi ich Bernardo Rezende, ale na igrzyskach nie było ich na podium, a teraz nie wiadomo czy w VNL 2025 na nim staną. Amerykanie, którzy rok temu odbierali olimpijski brąz, teraz nawet nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego Ligi Narodów.

Grbić stracił większość medalistów, a i tak wypracował kolejny medal!

Oczywiście w wielu reprezentacjach po igrzyskach trwa przebudowa. Ale u nas też doszło do bardzo wielu zmian – wolne od kadry w tym roku dostało pięciu z 13 wicemistrzów olimpijskich (Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski i Łukasz Kaczmarek), wciąż nie grają wracający do zdrowia Bartosz Kurek i Norbert Huber, kontuzja wykluczyła nam grającego trochę w fazie zasadniczej VNL Aleksandra Śliwkę. A i tak Grbić potrafił znaleźć zawodników, którzy godnie zastępują zmęczone czy kontuzjowane gwiazdy.

Medalowa seria reprezentacji Polski pod wodzą Grbicia trwa już od 1105 dni czy jak kto woli od nieco ponad trzech lat. I niech trwa dalej, niech się w niej koniecznie zmieści medal MŚ na Filipinach. Główną imprezę tego już świetnie zaczętego sezonu rozegramy we wrześniu.