Mecz już się skończył, gdy przemówił nowy as Grbicia. Zmiażdżył Brazylijczyków

Sasak już w meczu z Japonią wyglądał bardzo dobrze i grał ze sporą pewnością siebie. Zdobył 15 punktów i miał 63 procent skończonych piłek w ataku. Wydawało się, że już wszedł na swój najwyższy poziom. Ale Brazylijczykom pokazał swoją jeszcze lepszą wersję.

Sasak został bohaterem Polaków. Wyjaśnił, jak udało mu się wejść na taki poziom

Mogliśmy się martwić, co będzie, jeśli w jednym sezonie reprezentacyjnym od samego początku problemy z urazem ma Bartosz Kurek, który nie zagrał w Lidze Narodów i może wrócić dopiero na mistrzostwa świata, a przerwę od kadry ma jego dotychczasowy zastępca, czyli Łukasz Kaczmarek. Niektórzy pewnie kręcili głową, widząc, że Kewinowi Sasakowi nie szło w turnieju LN w Chicago. Ale na finały rozgrywek w Ningbo dostaliśmy już kompletnego atakującego, dzięki któremu nie widać, że w polskim zespole kogoś brakuje. "W maju Kewin Sasak dopiero przedstawiał się światu, a teraz trudno sobie wyobrazić, żeby nie pojechał na wrześniowe MŚ" - pisał po półfinale dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

A swój sekret Sasak tłumaczy rozbrajająco. Bo w prostych, wręcz banalnych słowach. - Starałem się dzisiaj zachować spokój. Nie skupiałem się na tym, jaka jest ranga tego meczu. Chciałem zagrać podobne spotkanie i na tym samym poziomie jak poprzednie. Skupiałem się na spotkaniu akcja po akcji i myślę, że to było kluczowe - wskazuje zawodnik w wypowiedzi przesłanej dziennikarzom przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Sasak zdradza także, co po meczu siatkarzom mówił trener Nikola Grbić. - Tak naprawdę nie było to nic nowego. Myślę, że trener zwrócił uwagę na to, że to nie jest jeszcze cel ostateczny. Fajnie, że wygraliśmy i można się chwilę pocieszyć, ale od jutra zaczynamy misję finał. Myślę, że wyłącznie to mamy w głowie - przekonuje atakujący.

Polacy już myślą o finale. Szansa na trzeci triumf w historii

Ale to nie tak, że gra Polaków przez cały mecz wyglądała znakomicie. Była nierówna i nerwowa. Na szczęście jeszcze więcej problemów mieli Brazylijczycy. - Początkowo było trochę nerwowo, ale myślę, że te nerwy były bardziej gdzieś po stronie Brazylijczyków, bo pierwszy ich atakujący, który w ćwierćfinale zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie, tutaj za bardzo nie rozwinął skrzydeł. Szybko został zdjęty z boiska, to nam pomogło, ale generalnie chyba nie rozwinęli się Brazylijczycy. A to, tak myślę, jest skutkiem naszej dobrej gry - opisuje Kamil Semeniuk.

- Wytrzymaliśmy trudne momenty w tym spotkaniu, bo było ich kilka. Nie daliśmy się złapać w serii na zagrywce, bo też zdawaliśmy sobie sprawę, że Brazylia jest mocna w tym elemencie. I potrafi mecze rozstrzygać przez zagrywkę, ale ona w tym spotkaniu im nie pomogła - dodaje przyjmujący. - Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy bez straty seta kolejne spotkanie w Chinach, ale po tym, jak wyjdziemy już z szatni, każdy z nas będzie myślami przy jutrzejszym finale - zaznacza Semeniuk, który w sobotę zdobył sześć punktów, zmieniając Wilfredo Leona od połowy drugiego seta.

- Bardzo cieszy nas, że gdzieś tam głowa nie odleciała nam od tych 20 punktów w każdym secie. Tylko dotrwaliśmy i Brazylia ma zero, a my trzy - mówi Jakub Nowak. - Dochodzimy do finału, którego tak bardzo pragnęliśmy. Jutro trzeba będzie się zmierzyć z Włochami i wyrównać warunki z Chicago, kiedy przegraliśmy - wskazuje środkowy.

W fazie interkontynentalnej przeciwko drużynie Ferdinando de Giorgiego, w drugim turnieju we wspomnianym przez Nowaka Chicago, Polacy przegrali po tie-breaku. Jednak wtedy to polski skład był dość eksperymentalny, a włoski wręcz najsilniejszy. Oby w Ningbo w niedzielnym finale wynik był jednak korzystny dla polskiej kadry. Siatkarze Nikoli Grbicia powalczą o drugi triumf w Lidze Narodów, po zwycięstwie z 2023 roku z Gdańska. Wygrywali te rozgrywki także jeszcze pod nazwą Ligi Światowej, w 2012 roku. Tylko raz, cztery lata temu przegrali finał.

Spotkanie Polaków z Włochami zaplanowano na godzinę 13:00 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.