Polska siatkówka ma nowego bohatera! Nawet Leon mógł patrzeć z podziwem

- Sto procent skuteczności naszego atakującego! Niewiarygodne! – krzyczał Tomasz Swędrowski po ataku Sasaka na 14:13 w pierwszym secie półfinału VNL 2025 Polska – Brazylia. Nasz potężny gracz (208 cm wzrostu) miał wtedy bilans 4/4. W całym meczu był dla rywali nie do zatrzymania. Co było dla nas tym cenniejsze, że kłopoty miał Wilfredo Leon.

Żeby było jasne: Leon to siatkarz znakomity. To gwiazda, której zazdroszczą nam wszystkie inne reprezentacje. On nawet w swoim słabszym meczu potrafi dać drużynie bardzo wiele. W pierwszym secie zaserwował asa na 15:13 (124 km/h), po chwili posłał na drugą stronę jeszcze mocniejszą zagrywkę (128 kmh), po której z trudem wyprowadzony przez Brazylijczyków atak zatrzymał Jakub Kochanowski. A na 17:13 odskoczyliśmy dzięki kolejnej zagrywce Leona i „czapie" Tomasza Fornala. Mniej więcej to samo na zagrywce Leon zrobił w końcówce trzeciego seta. I za to wielkie brawa! Ale oczywiście w końcówce pierwszej partii bolało patrzenie na niemoc Leona w ataku. Mylił się w nim jak nie on i głównie przez to trwoniliśmy dużą przewagę. Mimo że prowadziliśmy 22:18, musieliśmy walczyć o zwycięstwo na przewagi. I choć seta atakiem na 28:26 skończył Leon, to było jasne, że dużo więcej zawdzięczaliśmy Sasakowi.

W maju debiutował w kadrze, a teraz komentator już chce mu stawiać pomnik!

Leon 3/12, Sasak 6/8 – tak wyglądał bilans ataków naszych dwóch najczęściej wykorzystywanych graczy przez rozgrywającego Marcina Komendę po pierwszym secie. A jeszcze więcej mówiły statystyki po drugiej partii. Otóż Sasak miał wtedy zapis 13/17, a Leon 5/17. Leon w trakcie tego seta został zmieniony – trener Nikola Grbić wstawił w jego miejsce Kamila Semeniuka. Natomiast po atakach Sasaka nasz szkoleniowiec tylko szeroko otwierał oczy. Sasak był w drugim secie niemal bezbłędny (7/9!). Bił nad Brazylijczykami, bił przez ich ręce, kiwał – robił wszystko, jak chciał.

- Co on gra?! Sam Bernardo Rezende [bodaj najbardziej utytułowany trener w historii siatkówki, który znów prowadzi brazylijską kadrę] chyba czegoś takiego nigdy nie widział! – krzyczał komentator Polsatu Tomasz Swędrowski, gdy po ataku Sasaka wyszliśmy w drugim secie na 20:16. – Tak, coś niesamowitego. Kewin gra rewelacyjnie! – zgadzał się Wojciech Drzyzga, który razem ze Swędrowskim relacjonował mecz z Ningbo. A nawet Drzyzga mówił, jak to dobrze się stało, że wymyślono Sasaka w kadrze. I wreszcie – w trzeciej partii – pan Wojciech stwierdził, że już brakuje słów na określenie tego, co Sasak robi i że za chwilę trzeba mu będzie wybudować pomnik.

Grbić wymyślił Sasaka. Może być świetny duet z Kurkiem

Powołanie dla 28-latka, który nigdy w reprezentacji nie grał, było pomysłem Grbicia po udanym sezonie ligowym Sasaka. W PlusLidze on razem m.in. z Leonem i Komendą sensacyjnie wygrał złoto, grając w Bogdance Lublin. Sasak bardzo dobrze spisywał się w początkach fazy zasadniczej Ligi Narodów, gdy nie mieliśmy w składzie żadnego z 13 wicemistrzów olimpijskich sprzed roku. Później forma atakującego trochę falowała, ale teraz – w turnieju finałowym – jego dyspozycja jest rewelacyjna.

Sasak był naszym najlepszym graczem w ćwierćfinale z Japonią. W meczu wygranym 3:0 zdobył 15 punktów, najwięcej w drużynie. Skończył 10 z 15 ataków, dorzucił trzy asy i dwa bloki. Teraz w półfinale z Brazylią w sumie Sasak zdobył aż 18 punktów - 16 atakiem (na 21 prób!) i po jednym zagrywką oraz blokiem. - Dawno nie widziałem czegoś takiego. To się nie trzyma realiów siatkarskich - zachwycał się Drzyzga pod koniec meczu.

W takiej formie tegoroczne odkrycie kadry jest po prostu jej liderem! W maju Sasak dopiero przedstawiał się światu, a teraz trudno sobie wyobrazić, żeby nie pojechał na wrześniowe MŚ. Jeśli Bartosz Kurek zdąży wrócić do zdrowia, to pewnie razem z nim Sasak stworzy na Filipinach parę atakujących. Dla kogoś, kto rok temu oglądał jako telewidz jak kapitan Kurek odbiera olimpijskie srebro walka ramię w ramię m.in. razem z nim o medal MŚ na pewno byłaby spełnieniem marzeń.

Ale najpierw Sasak na pewno odbierze swój pierwszy w karierze medal w reprezentacji. W niedzielę na jego szyi zawiśnie srebro albo złoto. Wszystko zależy od tego, jak on i koledzy spiszą się w finale z Włochami (o godz. 13 naszego czasu).