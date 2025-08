Mamy to! Polska w finale mistrzostw świata! Zagramy o złoto

Polscy siatkarze przystąpili do walki o medale mistrzostw świata do lat 19. Po tym, jak w dramatycznych, pięciosetowych thrillerach pokonali w 1/8 finału Pakistan i w ćwierćfinale Koreę Południową, w sobotę zmierzyli się z reprezentacją Hiszpanii. Stawką spotkania w Taszkiencie był awans do finału.

Polacy zemścili się na Hiszpanach

Ekipa prowadzona przez Jacka Nawrockiego już raz w trakcie turnieju miała okazję sprawdzić się na tle Hiszpanów. W fazie grupowej lepsi okazali się nasi rywale. Zwyciężyli wówczas 3:1 i to oni zakończyli ten etap rozgrywek na wyższej pozycji. Zajęli drugie miejsce w tabeli, a Polacy dopiero czwarte. Na początku sobotniego starcia nie było tego jednak widać.

Biało-Czerwoni rozpoczęli zdecydowanie lepiej. Szybko odskoczyli na pięć punktów przewagi (10:5), a potem jeszcze ją powiększali - nawet do 10 "oczek" (22:12). Imponowali przede wszystkim wysoką skutecznością w ataku, popełniali też mniej własnych błędów niż rywale. Pierwszą partię zakończyli skutecznym blokiem Tymoteusza Lenika i wygrali 25:16.

W drugi set nasz zespół wszedł równie znakomicie. Utrzymał świetną dyspozycję w ataku, mimo że ciężar zdobywania punktów był rozłożony na kilku zawodników. Od stanu 10:4 utrzymywał sześciopunktową różnicę, choć momentami Hiszpanie potrafili się zbliżyć na cztery "oczka". Wkrótce rolę lidera przejął Jakub Szczurowski, który co rusz popisywał się udanymi atakami. Dołożył też punktową zagrywkę i blok. W końcówce dominacja Polaków stała się jeszcze większa. Od wyniku 21:15 nasi siatkarze stracili tylko jeden punkt, a całą partię zakończył blok Skóry i as serwisowy Lenika.

Trzecią partię Biało-Czerwoni rozpoczęli od wyjścia na prowadzenie 6:2. Kiedy wydawało się, że nasi siatkarze wpadli w dołek, przegrywając dwie kolejne akcje (6:4), okazało się, że to było niepotrzebne zmartwienie. Polacy wygrali cztery kolejne akcje z rzędu i podwyższyli swoją przewagę do sześciu "oczek" (10:4). Nasi rywale robili wszystko, by odrobić straty i zdobyć kontaktowego seta - mocno atakowali, kiwali, blokowali, serwowali asy, ale nic to nie dawało. Mało tego, nasi zawodnicy jeszcze powiększali swoją przewagę (15:7). Ostatecznie podopieczni Jacka Nawrockiego nie dali się przełamać i przypieczętowali zwycięstwo 25:20 w tym secie i 3:0 w całym meczu. Gra Biało-Czerwonych w tym secie opierała się głównie o Łysonia, który był najlepiej punktującym zawodnikiem w naszej drużynie.

O tym z kim Polacy zagrają w meczu o złoto, zadecyduje drugi sobotni półfinał pomiędzy Francją a Iranem. Początek planowany jest na godz. 17:00.

Polska - Hiszpania 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)