Fornal nagle padł na parkiet. Wszyscy wstrzymali oddech

Reprezentacja Polski siatkarzy w sobotnie, wczesne popołudnie wyszła na parkiet, aby stoczyć półfinałowy mecz z Brazylią w ramach Ligi Narodów. Pierwszy set padł łupem zespołu Nikoli Grbicia, ale w drugiej partii zrobiło się nerwowo. Przynajmniej na chwilę.

Fornal upadł na parkiet. "My mamy kim grać"

Przy stanie 8:7 dla biało-czerwonych serca polskich kibiców zadrżały. Tomasz Fornal po akcji przy siatce upadł na parkiet i momentalnie okazało się, że potrzebna będzie zmiana.

- Tomek do tej pory zdobył nam pięć punktów. Obyśmy tylko nie stracili Tomka na ten turniej - niepokoił się komentujący spotkanie na antenie Polsatu Sport Wojciech Drzyzga.

Wydawało się, że zastąpi go Kamil Semeniuk. Po urazie Fornala nastąpiła jednak dłuższa przerwa związana z challengem wziętym przez Brazylijczyków. Ostatecznie przyjmujący pojawił się na parkiecie. To sprawiło, że między komentatorami Polsatu Sport - Tomaszem Swędrowskim i Wojciechem Drzyzgą doszło do ożywionej dyskusji.

- My mamy kim grać! - gorączkował się ten drugi, niejako apelując o rozwagę przy nadwyrężaniu stanu zdrowia Fornala. 27-latek ostatecznie jednak już został na parkiecie. Co więcej - został i zanotował asa serwisowego, który pomógł zbudować Polakom większą przewagę w drugim secie.

- Jakim cudem on jest teraz na boisku, naprawdę nie wiem... - zastanawiał się Jakub Balcerzak.

Na początku trzeciego seta Fornal musiał ostatecznie zejść z parkietu. Tę decyzję chwalił Drzyzga, podkreślając że przed sztabem medycznym duże wyzwanie.

Przypomnijmy, że Liga Narodów nie jest w tym roku najważniejszą siatkarską imprezą sezonu. We wrześniu odbędą się siatkarskie mistrzostwa świata. Polacy na ostatnim takim turnieju dotarli do finału, w którym przegrali z Włochami.

