Reprezentacja Polski nie bez problemów, ale awansowała do półfinałów Ligi Narodów. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni pokonali Japonię, która w dwóch pierwszych setach stawiała trudne warunki, ale w decydujących momentach to podopieczni Nikoli Grbicia przechylali szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Z kolei w trzecim secie nie było czego zbierać i rozbili rywali do 12.

Brazylijskie media piszą o Polsce przed półfinałem VNL

O finał VNL zagramy z Brazylią, która wyeliminowała Chiny 3:1. Canarinhos od początku kapitalnie sobie radzą w tym turnieju. Zajęli pierwsze miejsce w fazie wstępnej z dorobkiem 32 pkt po 12 meczach. Warto przypomnieć, że obie reprezentacje już się ze sobą mierzyły. Wówczas górą byli Brazylijczycy, którzy pokonali nas 3:1.

W ostatnich latach reprezentacja Polski wielokrotnie mierzyła się z Brazylią. W ostatnich dwudziestu potyczkach bilans wynosi 10:10. Jednak dziennikarze nsctotal.com.br nie są tak pozytywnie nastawieni do tego wyniku. "Historia bezpośrednich pojedynków obu drużyn mocno ciąży na brazylijskiej reprezentacji, która ma na koncie nie tylko więcej porażek, ale i mniej medali niż reprezentacja Polski" - czytamy.

Serwis zauważa, że w latach 2021-2025 Polska i Brazylia mierzyła się dziesięciokrotnie, a Canarinhos odnieśli "zaledwie" cztery zwycięstwa i zanotowali sześć porażek. Przegrane jednak były o wiele bardziej bolesne - jedna z nich w fazie grupowej igrzysk olimpijskich. Wówczas Brazylia zajęła trzecie miejsce. Chwile wcześniej Biało-Czerwoni pokonali ich w ćwierćfinale Ligi Narodów 2024, pozbawiając ich szans na medal. Ponadto podczas MŚ w 2022 roku nasi siatkarze ograli Canarinhos w półfinale.

"Co więcej, Polacy mają na koncie więcej medali w VNL niż Brazylijczycy – jeden złoty (2023) i srebrny (2021) oraz trzy brązowe (2019, 2022, 2024). W sześciu rozegranych edycjach zdobyli pięć miejsc na podium. W przeciwieństwie do Brazylii, która zdobyła tylko jeden złoty medal w rozgrywkach w 2021 roku" - czytamy.

Jego najbardziej obawiają się Brazylijczycy

Serwis olimpiadatododia.com.br przypomina przed meczem Polska - Brazylia, że Biało-Czerwoni stanęli na podium we wszystkich edycjach VNL z wyjątkiem pierwszej w 2018 roku. Brazylijscy dziennikarze zwracają również uwagę, że w tym roku dla Polski nie grają dwaj MVP Ligi Narodów - Paweł Zatorski i Bartosz Kurek.

"Ale drużynę poprowadzi MVP Mistrzostw Europy 2023, Wilfredo Leon, który napędzał Polskę podczas trzeciego tygodnia rozgrywek fazy wstępnej, a także Kewin Sasak, najlepszy punktujący drużyny do tej pory, z łączną liczbą 133 trafień".

Dziennikarze wskazali również, kogo Brazylijczycy powinni się obawiać. Padło konkretne nazwisko: "Wilfredo León jest liderem polskiej drużyny pod względem siły ataku i skuteczności serwisu" - zakończono.

Mecz Brazylia - Polska w półfinale Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 2 sierpnia o godz. 13:00 polskiego czasu. Zwycięzcy zmierzą się w finale z triumfatorem starcia Włochy - Słowenia. To spotkanie odbędzie się cztery godziny wcześniej (9:00 polskiego czasu w sobotę 2.08).