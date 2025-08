Niebywałe, co wyczynia Polak. Kosmiczny wynik! Zapamiętajcie to nazwisko

Reprezentacja Polski U-19 świetnie sobie radzi na tegorocznych mistrzostwach świata. Nasi młodzi siatkarze bardzo dobrze rozpoczęli zmagania grupowe - od zwycięstwa z Włochami 3:2. Potem zanotowali dwie wpadki z Iranem (2:3) i Hiszpanią (1:3). Na szczęście później wzięli się w garść i pokonali Tunezję oraz Egipt po 3:0. To pozwoliło im zająć czwarte miejsce w grupie C, które premiowało awansem do fazy play-off.

To sprawiło, że w 1/8 finału zmierzyli się z Pakistanem, który zajął pierwsze miejsce w grupie A, gdzie były takie reprezentacje jak Belgia, Argentyna, Uzbekistan, Turcja czy Portoryko. Rywalizacja o ćwierćfinał była bardzo zacięta, ale ostatecznie Biało-Czerwoni zatriumfowali 3:2 i przeszli do kolejnej rundy. W piątek 1 sierpnia Polacy zmierzyli się z Koreą Południową, z którą również wygrali po tie-breaku.

"Choć Polacy przegrywali już 5:8, przy zagrywce Olgierda Skóry odrobili straty. Z kolei blok Łysonia pozwolił im wyjść na prowadzenie 13:12. Chwilę później skończyli mecz genialnym atakiem Trawki na 15:13. Tym sposobem awansowali do półfinału i znaleźli się w strefie medalowej" - relacjonował Błażej Winter na łamach Sport.pl. Dzięki temu znaleźli się w strefie medalowej i w półfinale zmierzą się z Hiszpanią, z którą już raz przegrali.

W składzie Jacka Nawrockiego jest ogromny talent, który na tej imprezie udowadnia, że w przyszłości dorosła reprezentacja Polski będzie miała z niego pożytek. Mowa o Maksymilianie Łysoniu. Jak wyliczył serwis Volleyball World - zdobył on w tym meczu 36 punktów - 32 z ataku i cztery z bloku. Dla porównania najlepszy spośród rywali Bang Kangho punktował 26 razy (24 z ataku, 1 z bloku i 1 z zagrywki).

Volleyball World podaje, iż w sumie w tym turnieju zdobył 151 punktów, co daje mu średnią 21,57 pkt na mecz. Z tej liczby "oczek" aż 135 było z ataku, co daje mu 61,36 proc. efektywności i średnią 19,29 pkt. W sumie zdobył 12 punktów blokiem (30,77 proc. sukcesu). Do tego dołożył cztery asy serwisowe (4,6 proc. sukcesu i średnią 0,57 pkt).

Serwis siatka.org wyliczył, że Łysoń jeszcze trzykrotnie zdobył ponad 20 pkt w jednym meczu - przeciwko Hiszpanii punktował 21 razy, z Tunezją 28 razy, a w 1/8 finału z Pakistanem 26 razy. W pojedynku z Egiptem zdobył 17 pkt, Iranem - 16 pkt, a z Włochami tylko siedem.