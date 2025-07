Brazylijczycy zobaczyli mecz Polska - Japonia. I od razu zareagowali

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła turniej finałowy Ligi Narodów. Kadra Nikoli Grbicia wygrała 3:0 z Japonią (25:23, 25:24, 25:12) i zagra o finał tego turnieju z Brazylią. Najwięcej pochwał spływa w kierunku Kewina Sasaka. "Sasak w tym roku zadebiutował w reprezentacji i bardzo dobrze zastępuje Bartosza Kurka, który podreperowuje zdrowie na wrześniowe MŚ na Filipinach. To głównie dzięki atakom, ale też serwisom i nawet blokom tego gracza wygraliśmy trudne końcówki pierwszego i drugiego seta" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Co o Polakach piszą brazylijskie media?

Polska - Brazylia to siatkarski klasyk. "Trudny przeciwnik w półfinale"

Brazylijskie media rozpisują się nt. Polaków przed półfinałowym meczem Ligi Narodów. Dziennik "Lance" pisze wprost o "klasyku światowej siatkówki". "Brazylia i Polska, dwie czołowe męskie drużyny siatkówki na świecie, wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ważnych meczach. W ostatniej edycji VNL Polska wygrała 3:2 w ćwierćfinale." - czytamy. "Polacy zmiażdżyli Japonię i zmierzą się z Brazylią" - odnotowuje krótko CNN Brasil.

"Polska jest obecnie numerem jeden w światowym rankingu. Brazylia zmierzy się z trudnym przeciwnikiem w półfinale Ligi Narodów. Polska pokonała Japonię bez większych problemów dzięki świetnej grze Kewina Sasaka, który zdobył 15 punktów" - pisze otempo.com.br. "Polacy zdominowali starcie ćwierćfinałowe i w sobotę zmierzą się z Brazylią. Polacy od początku pokazali siłę, a w trzecim secie wypracowali sobie dużą przewagę" - dodaje "Radio Itatiaia".

Tak Grbić mówił po ostatnim meczu z Brazylią. "Świetne doświadczenie"

Polska regularnie gra mecze z Brazylią, niezależnie czy to są rozgrywki Ligi Narodów, czy mistrzostwa świata. Licząc ostatnie dziesięć bezpośrednich spotkań, to Polska i Brazylia wygrały tyle samo meczów, czyli po pięć. W czerwcu br. Polacy przegrali 1:3 z Brazylijczykami w fazie grupowej Ligi Narodów.

- Każdy z meczów Ligi Narodów był świetnym doświadczeniem dla moich chłopaków. Niektórzy mieli je już wcześniej i to było dla nich potwierdzenie pewnych rzeczy, które już wiedzieli. Inni, nowi, przeżywali nowe doświadczenia. Każdy mecz daje im więc okazję do nauki, do przyjmowania odpowiedniego nastawienia, zachowań, nauki tego, jak się skupić. Ten drugi turniej był wartościową lekcją dla wielu zawodników - mówił Grbić w rozmowie z Volleyball World.

Mecz Polska - Brazylia odbędzie się w sobotę o godz. 13:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.