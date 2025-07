Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polaków! Kapitalne wieści

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Francją 3:2 na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów zdobyła 4.97 pkt w rankingu FIVB. Dzięki temu Biało-Czerwoni wrócili na pierwsze miejsce z dorobkiem 374,10 pkt. Polacy wyprzedzali Włochów (370.22) oraz Francuzów (363,66). Wcześniej drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia straciła pozycję lidera po porażkach z Kubą (1:3) i Bułgarią (2:3). - Do tej pory ich pozycja była niezagrożona, bo wyraźnie w nim prowadzili i jeszcze kilka tygodni temu powiedzielibyśmy, że nawet do mistrzostw świata to się raczej nie zmieni. Raczej, bo nikt nie spodziewał się dwóch porażek z rzędu z dużo niżej notowanymi przeciwnikami" - pisał wtedy Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Jest pięknie. Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polski z Japonią

Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Narodów, Polacy utrzymali prowadzenie, ale Włosi się do nich zbliżyli, bo mają obecnie 372,25 pkt. Biało-Czerwoni, by powiększyć przewagę, musieli wygrać w czwartkowym ćwierćfinale Ligi Narodów z Japonią. Zrobili to w świetnym stylu, bo zwyciężyli 3:0 (25:23, 26:25, 25:12).

Dzięki zwycięstwie, Polacy otrzymali w rankingu FIVB 8,07 pkt. W efekcie mają już prawie dziesięć punktów przewagi nad Włochami.

Polacy w półfinale Ligi Narodów zmierzą się z Brazylią. W drugim starciu o finał reprezentacja Włoch zagra ze Słowenią.

Mecz Polska - Brazylia odbędzie się w sobotę, 2 sierpnia o godz. 13. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

