25:12! Koncert Polaków w ćwierćfinale LN! To była lekcja siatkówki

W środowych ćwierćfinałach faworyci - Włosi i Brazylijczycy - mieli większe lub mniejsze kłopoty, ale odnieśli zwycięstwa. Czwartkowa rywalizacja zaczęła się od niespodzianki - broniący trofeum Francuzi, mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża, przegrali z grającą w przemodelowanym składzie ekipą Słowenii. Polacy, na szczęście, nie poszli śladem "Trójkolorowych".

Wielki test cierpliwości. Kochanowski i Sasak dali sygnał

To miał być wielki test cierpliwości i był. Japończycy słyną z rewelacyjnej gry w obronie i dużej precyzji, a to sprawia, że akcje w ich meczach są przeważnie długie, a momenty nieuwagi kosztowne. A jak do tego jeszcze dołożą mocną zagrywkę, to są już naprawdę bardzo groźni. Polacy przekonali się o tym ponownie teraz, w chińskim Ningbo.

O cierpliwość w grze do znudzenia apelował trener Nikola Grbić już podczas trzeciego turnieju Ligi Narodów fazy interkontynentalnej w Gdańsku. Polacy byli wtedy jeszcze ewidentnie na etapie zgrywania (wtedy dołączyła grupa czołowych kadrowiczów) i budowania formy. Dlatego też wiadomo było, że nie ma co panikować po przegranych z Kubą i Bułgarią. Ale tym bardziej czekaliśmy na ćwierćfinał z Japończykami.

Zaczął się on co prawda od wyrównanej rywalizacji, ale przez pół pierwszego seta Biało-Czerwonym wyraźnie brakowało dobrej zagrywki. Zdecydowanie lepiej radzili sobie wtedy w tym elemencie rywale. Gdy obchodzącemu w czwartek 33. urodziny Wilfredo Leonowi piłka, którą chciał przyjąć, przeszła przez palce, to Japończycy prowadzili 10:9. Za chwilę dołożyli kolejny punkt, gdy Leon się uchylił, a stojący obok Tomasz Fornal nie sięgnął piłki. Grbić korzystał z przerw, ale Azjaci wciąż byli jak w transie i powiększyli przewagę do czterech "oczek" (16:12).

To, że ta odsłona skończyła się zwycięstwem Polaków, to w dużej mierze zasługa duetu Jakub Kochanowski - Kewin Sasak. Obaj zrobili różnicę mocną zagrywką, którą wybili wreszcie z rytmu Japończyków i ułatwili kolegom stawianie skutecznego bloku. Końcówka układała się już głównie po myśli wicemistrzów olimpijskich z Paryża, choć przeciwnicy nie chcieli łatwo rezygnować. Przy stanie 24:23 Grbić wprowadził za Leona Bartosza Bednorza, ale ten nie miał już okazji się wykazać, bo jeden z Japończyków zepsuł zagrywkę.

Sasak show. Po tej akcji Polacy padli na kolana. Na koniec to oni "zgasili" Japonię

W dalszej części spotkania gra Polaków była coraz skuteczniejsza, a w ataku wciąż brylował rozgrywający debiutancki sezon w kadrze Sasak. Świetnie funkcjonował z klubowym kolegą, rozgrywającym Marcinem Komendą. Warto przypomnieć, że Sasak błyszczał już na początku sezonu, ale po słabszych występach w Chicago niektórzy zastanawiali się, czy aby na pewno podoła grze o najwyższą stawkę. W czwartek swoją grą zasygnalizował mocno, że odpowiedź jest twierdząca.

Poza skutecznością ze skrzydła atakujący Bogdanki LUK Lublin dalej pomagał skuteczną zagrywką i Biało-Czerwoni kontrolowali sytuację (7:3, 15:12). W pewno momencie w bloku wreszcie zapunktował Fornal, którego ręce wcześniej regularnie obijali rywale.

- To musiało się stać - stwierdził z zadowoleniem komentujący mecz w Polsacie Sport Wojciech Drzyzga.

Po chwili jednak Japończycy przypomnieli, że nie można ich za szybko skreślać. Gdy Jakub Nowak niemal zaliczył udany blok, a przeciwnicy wyraźnie odetchnęli z ulgą, to trudno było przypuszczać, że to początek serii punktów dla Azjatów, którzy doprowadzili do remisu 16:16.

Dwukrotnie blokiem zatrzymany został Leon i Grbić już dłużej nie czekał, wprowadzając w miejsce 33-latka Kamila Semeniuka. Po chwili Japończycy wygrali najdłuższą i najefektowniejszą akcję spotkania, którą kilku Polaków skończyło na kolanach. Finaliści poprzedniej edycji LN doszli Biało-Czerwonych ponownie w końcówce, gdy zablokowany został Nowak, ale ostatnie dwa punkty należały do faworytów.

W trzeciej odsłonie Japończykom zaczęło już wyraźnie brakować energii. Byli cieniem zespołu z pierwszego seta. Drużyna Grbicia kontrolowała sytuację, a rywale byli bezradni. Blokiem punktował nawet Komenda.

- Gasimy Japonię jak chcemy - stwierdził towarzyszący Drzyzdze przy mikrofonie Tomasz Swędrowski, podsumowując kolejne "czapy". Łącznie było ich 13.

Dokończenie tego meczu to była już tylko formalność. Choć Biało-Czerwoni sprawili, że to dopełnienie formalności było bardzo widowiskowe. Nowak, który w dzieciństwie trenował przez niemal pięć lat piłkę nożną, zrobił z nabytych wtedy umiejętności użytek. Podbił on nogą piłkę, która wcześniej trafiła w polski blok, następnie dołem wystawił będący w głębi pola Fornal, a dzieło zwieńczył bardzo dobrze prezentujący się Semeniuk. Temu ostatniemu pozostało już tylko przybić piątkę ze stojącym tuż obok Grbiciem.

Polacy po raz szósty z rzędu wystąpią w fazie medalowej LN (triumfowali raz, dwa lata temu). W sobotnim półfinale zmierzą się z Brazylią.