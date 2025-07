Gigantyczna sensacja w Lidze Narodów! Mistrzowie olimpijscy wyrzuceni!

Polscy siatkarze czekają na swoje spotkanie, drugi mecz ćwierćfinałowy w czwartek podczas turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. W międzyczasie swoje spotkania wygrały już Brazylia i Włochy w środę. To Brazylijczycy są ich potencjalnym rywalem w półfinale, a teraz poznaliśmy przedostatni zespół w strefie medalowej imprezy. I na początek tego "polskiego" dnia czekały na nas spore emocje i wielkie zaskoczenie.

Bo to, że w półfinale znaleźli się Słoweńcy to wręcz gigantyczna niespodzianka. Weszli do półfinału po spotkaniu, które było największym dotychczasowym zaskoczeniem tegorocznych finałów.

Gigantyczna sensacja w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mistrzowie olimpijscy zaskoczeni

Niewielu spodziewało się tego, co wydarzyło się w meczu Słoweńców z Francuzami. Już w pierwszym secie mistrzowie olimpijscy zostali kompletnie zaskoczeni, chwilami nie wiedzieli, co się dzieje. Prowadzili tylko przez krótką chwilę, przy stanie 5:6. Poza tym Słoweńcy mieli kontrolę nad grą i w połowie partii uzbierali cztery punkt przewagi (16:12). Do końcówki przystępowali nawet z pięciopunktowym dystansem do rywali na swoją korzyść (23:18). Wtedy zrobiło się nieco goręcej, a Francuzi przy piłkach setowych zbliżyli się do rywali na dwa punkty, ale ostatecznie to Słoweńcy wygrali tę partię 25:22.

W drugim secie role kompletnie się odwróciły i Francuzi się zemścili. Dominowali od początku do końca tego fragmentu spotkania, zwyciężając pewnie do 15 i doprowadzając do remisu 1:1. Wydawało się, że odzyskali pewność siebie i dalej mogą w pełni odwrócić losy spotkania. Ale dwa kolejne sety wybiły im ten pomysł z głów. To Słoweńcy zagrali lepiej, odważniej i skuteczniej.

Trzecia partia wyglądała podobnie do pierwszej - z tym, że Słoweńcy w końcówce nie dali sobie zabrać wysokiej przewagi i wygrali ją aż do 19. Równie dobrze poradzili sobie w czwartym secie. Prowadzili już 21:13, by skończyć go wynikiem 25:18. I sensacyjną wygraną z mistrzami olimpijskimi 3:1.

Francuzi wyrzuceni z Ligi Narodów, nie obronią złota. Słoweńcy mogą zagrać z Polakami

Dla Słowenii to drugi z rzędu awans do półfinału Ligi Narodów. W zeszłym roku w Łodzi przegrali w tej fazie 0:3 z Japonią, a potem nie udało im się wywalczyć brązowego medalu po meczu z Polakami. Za to Francuzi kończą swój udział w imprezie na ćwierćfinale tak jak w 2023 roku i nie obronią złotego medalu.

Słoweńcy w półfinale zagrają z Włochami. Na rywala w półfinale czeka jeszcze Brazylia, która zagra z lepszym z pary Polska - Japonia. Ono rozpocznie się o 13:00 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.