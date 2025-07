Polskie siatkarki niedawno wywalczyły trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały z Japonkami 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23). Całą rywalizację wygrały Włoszki, które w wielkim finale pokonały Brazylijki 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22). To drugie zwyciestwo z rzędu tej reprezentacji w VNL.

Joanna Wołosz skomentowała VNL i wskazała faworyta na MŚ

W tym roku docelowa impreza to mistrzostwa świata w Tajlandii. Biało-Czerwone pojadą tam z ogromnymi nadziejami jako trzecia drużyna rankingu FIVB. Wierzymy, że nasze siatkarki pokażą się z dobrej strony i dadzą radę powalczyć o medale. Na temat szans Włoch wypowiedziała się Joanna Wołosz, która udzieliła wywiadu włoskiemu serwisowi ilgazzettino.it.

- Myślę, że liga narodów była trochę zapowiedzią tego, jak będą wyglądały mistrzostwa świata. Nie sądzę, żeby w tej chwili była jakaś reprezentacja, która mogłaby pokonać Włochy. Włochy są obecnie naprawdę bardzo silne - wyznała była reprezentantka Polski.

Joanna Wołosz zabrała również głos nt. reprezentacji Polski

- Oczywiście mistrzostwa świata to długi turniej i w grę wchodzi wiele zmiennych, trzeba zrozumieć, w jakich warunkach dotrą tam drużyny. W tej chwili musiałoby się wydarzyć coś naprawdę dziwnego, żeby Włochy przegrały. Należy jednak mieć na oku Brazylię, ponieważ jest to drużyna, której zawsze należy się obawiać, co widzieliśmy również w pierwszym secie finału VNL, w którym sprawiła wiele trudności Włoszkom. Jeśli będą grać tak dalej, mogą być groźnym rywalem - dodała.

Rozgrywająca wspomniała również o szansach jej koleżanek z reprezentacji Polski. - Oczywiście kibicuję Polsce i mam nadzieję, że dziewczyny dotrą przynajmniej do ćwierćfinału - zakończyła.