To był pierwszy set, gdy mecz Polaków nagle został przerwany

Lato w sezonie siatkarskim zwykle oznacza rozgrywki reprezentacyjne. Polacy już mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami, do których można zaliczyć złoto w Uniwersjadzie czy brąz kadry Stefano Lavariniego w rozgrywkach Ligi Narodów. W czwartek rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów zaczyna drużyna Nikoli Grbicia. Potem czekają nas mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn (kobiety grają w dniach 22 sierpnia - 7 września, mężczyźni od 12 do 28 września). Teraz trwają też mistrzostwa Europy do lat 16.

Po jednym punkcie... zniknęła transmisja z meczu Polaków. Nie wiadomo, o co chodziło

W środę o godz. 10:30 rozpoczęło się spotkanie między Polską a Grecją w fazie grupowej mistrzostw Europy do lat 16. Tuż po pierwszym punkcie, w którym Polacy wygrali przebitkę przy siatce, pojawiły się problemy techniczne, a w trakcie transmisji był widoczny czarny ekran. W samej transmisji internetowej, która jest dostępna na kanale YouTube, przerwa wynosiła kilkadziesiąt sekund, ale realnie trwała ona około 90 minut. Mecz ostatecznie został wznowiony.

Nie wiadomo jednak, z czego wynikały problemy techniczne, bo do sprawy nie odniósł się Azerski Związek Piłki Siatkowej, który transmituje spotkania tych mistrzostw. Polacy wygrali pierwszego seta 25:23. Przez większość tego seta Biało-Czerwoni prowadzili, ale od stanu 18:17 Grecy byli bliżej wygranej. Ostatecznie Polacy doprowadzili do wyniku 23:23 i wykorzystali pierwszą piłkę setową.

Moment z problemami technicznymi w trakcie transmisji można znaleźć pod poniższym linkiem.

Mecz Polski z Grecją miał ogromną stawkę. Do tej pory Polacy wygrali wszystkie pięć meczów - 3:0 z Rumunią, Łotwą, Austrią i Słowenią oraz 3:2 z Hiszpanią. Wygrana z Grecją znacznie przybliżyłaby Polskę do awansu do półfinału mistrzostw Europy U-16.

Do tej pory najlepszym wynikiem Polaków w mistrzostwach Europy do lat 16 był brązowy medal wywalczony w 2019 r. w Sofii i w 2021 r. w Tiranie. W 2023 r. mistrzostwo Europy wywalczyli Włosi, wygrywając w finale 3:1 z Bułgarią.

W kadrze Polski U-16 na mistrzostwa Europy znaleźli się m.in. Jacek Więzik, Gracjan Piątek, Jan Woźniak, Kacper Surowiec, Kevin Posłuszny, Łukasz Malek czy Rafał Pączek.