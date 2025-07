Reprezentacja Polski miała problemy w fazie grupowej Ligi Narodów, ale ostatecznie zapewniła sobie awans do ćwierćfinału i zakończyła zmagania na piątym miejscu. Teraz czekać ją będzie rywalizacja z Japończykami, którzy zajęli czwartą pozycję. Spotkanie zaplanowane jest na czwartek i godzinę 13:00 polskiego czasu.

Tajfun uderza w Ningbo. Mecz Polaków zagrożony

Turniej finałowy Ligi Narodów odbywa się w chińskim Ningbo. I jak się okazuje, istnieje ryzyko, że mecz Polaków się nie odbędzie. Spowodowane jest to przez tajfun Co-May, który uderzył w prowincję Zhejiang, gdzie znajduje się wspomniane miasto Ningbo. Jest to już ósmy tegoroczny tajfun w tym regionie. Chińskie media donoszą, że w momencie dotarcia do lądu maksymalna prędkość wiatru osiągnęła 23 metry na sekundę (ponad 80 kilometrów na godzinę).

Dziennikarze donoszą, że kolejne uderzenie planowane jest na czwartek, czyli dzień meczu naszych siatkarzy. Wówczas zapowiadane są ekstremalnie ulewne deszcze sięgające nawet 320 milimetrów. "Władze w Suzhou, w prowincji Jiangsu, wydały ostrzeżenie, wzywając mieszkańców do unikania wychodzenia na zewnątrz, chyba że jest to absolutnie konieczne" - czytamy w Globaltimes.cn. Chińczycy dodają, że w Ningbo ogłoszono trzeci stopień zagrożenia tajfunem. Co więcej, kraj musi być również przygotowany na przyjście tsunami, które wywołał silny wstrząs nieopodal Kamczatki.

W Ningbo przebywają także komentatorzy Polsatu Sport, którzy opowiedzieli o wyjątkowo trudnych warunkach, jakie panowały w nocy. - Miało się wrażenie, że za chwilę zdmuchnie hotel - powiedział Wojciech Drzyzga, cytowany przez Interię. - Jestem w hotelu z zawodnikami, wszyscy na śniadaniu o tym wspominali, że było bardzo trudno, bo wiało faktycznie całą noc i połowa zespołu nie spała - dodał Tomasz Swędrowski.

Obecnie mecze w Ningbo odbywają się bez przeszkód. W środę o godzinie 09:00 rozpoczęło się starcie Włoch z Kubą. Na ten sam dzień zaplanowane jest także spotkanie Brazylii z Chinami.