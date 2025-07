Polskie siatkarki w półfinale Ligi Narodów doznały bolesnej porażki z Włoszkami 0:3. Na szczęście szybko zdołały się zrehabilitować. W meczu o brązowy medal pewnie pokonały 3:1 Japonki i po raz trzeci z rzędu zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. Za brązowy krążek zarobiły 300 tysięcy dolarów, czyli nieco ponad milion złotych. Ponadto utrzymały również trzecie miejsce w rankingu FIVB.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Lukas podsumowuje

Wilfredo Leon pogratulował Polkom za zajęcie trzeciego miejsca

To wielki sukces reprezentacji Polski kobiet, która po raz kolejny udowodniła, że może rywalizować z najlepszymi. Ich osiągnięcie nie zostało niezauważone przez męską kadrę i krótko skomentował je Wilfredo Leon. "Gratulacje" - napisał na Instagramie.

- Wiecie, najfajniejsze jest to, że ten brąz nie wywołuje już takiego efektu "wow". Pojawia się raczej stwierdzenie: trzeci brąz z rzędu, może byście coś innego wygrały. Ja się bardzo cieszę, bo gdyby ktoś kiedyś powiedział, że Polki zdobędą brąz LN, to reakcją byłoby sceptyczne "Tak, na pewno". Więc to super, że te oczekiwania wobec nas są coraz większe - powiedziała po meczu Malwina Smarzek.

Teraz wszyscy fani siatkówki w naszym kraju zacierają ręce na mecze Wilfredo Leona i spółki. Reprezentacja Polski mężczyzn miała problemy w fazie grupowej Ligi Narodów, ale ostatecznie z piątego miejsca awansowała do turnieju finałowego, który odbędzie się w chińskim Ningbo. Polacy w ćwierćfinale zagrają z Japonią. Mecz odbędzie się już w najbliższy czwartek o godzinie 13:00 czasu polskiego. W przypadku awansu zagrają z wygranym z pary Chiny - Brazylia.