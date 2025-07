Ależ wieści po turnieju finałowym LN. Polka z wielkim wyróżnieniem

Polskie siatkarki ponownie stanęły na podium Ligi Narodów, co kazało poważnie brać je pod uwagę w kontekście nagród indywidualnych. Po turnieju finałowym serwis Volleyball World zaczął publikować nazwiska zawodniczek wybranych do drużyny marzeń rozgrywek. Trafiła do niej kapitanka reprezentacji Polski.