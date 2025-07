Hitowy transfer w PlusLidze! Reprezentant Polski zmienia klub

AZS Częstochowa, Indykpol AZS Olsztyn, PGE Skra Bełchatów, Azimut Leo Shoes Modena, Zenit Kazań, Shanghai Bright, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - w tych klubach klubach do tej pory występował Bartosz Bednorz. Od 2024 roku był siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów.

Bartosz Bednorz zmienia klub. Siatkarz trafił do Projektu Warszawa

Od nowego sezonu 31-latek będzie występował już w innym klubie, a konkretnie w Projekcie Warszawa, który ubiegły sezon zakończył na drugim miejscu w tabeli, a w play-offach wygrał w meczu o trzecie miejsce. Stołeczny klub ogłosił hit transferowy w poniedziałek. "Bartosz Bednorz w PGE Projekcie Warszawa. Agent 010 rusza na nową misję w stolicy!" - czytamy na Twitterze. Tym samym zespół zamknął już kadrę na zbliżający się sezon.

- Dołączam do klubu walczącego o najwyższe cele i taki jest nasz plan. Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem i nie mogę się doczekać, żeby pokazać się przed kibicami PGE Projektu Warszawa. Przychodzę tutaj, żeby wygrywać i dam z siebie wszystko, aby tak się stało. Wierzę, że razem osiągniemy wielkie rzeczy - powiedział Bednorz w rozmowie z klubowymi mediami. - Bartosz to czołowy zawodnik naszej ligi, który wnosił ogromną wartość do każdego zespołu, w którym występował. Doskonale zna smak zwycięstw w wielu najlepszych ligach świata oraz europejskich rozgrywkach - dodał wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa Piotr Gacek.

Bartosz Bednorz miał w ostatnim czasie sporego pecha do kontuzji. Najpierw złamał palec, a później dwukrotnie naderwał łydkę. Z tego powodu zabrakło go w kadrze reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Xi'an oraz w Chicago. Znalazł się w niej za to na rywalizację w Gdańsku.