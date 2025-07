Polacy pokazali, jak się gra w siatkówkę. Nie było czego zbierać na MŚ

Reprezentacja Polski do lat 19 pokonała 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) Tunezję w kolejnym meczu na mistrzostwach świata. To bardzo ważne zwycięstwo naszych siatkarzy, którzy mieli serię dwóch porażek z rzędu, a teraz mocno zbliżyli się do awansu do 1/8 finału.