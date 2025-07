Tak wygląda ranking FIVB po tym, co się stało w półfinałach LN. Oto sytuacja Polski

- Wynik 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) tym razem mówi o tym meczu wszystko. To mistrzynie olimpijskie zdominowały Polki, zagrały koncert - tak półfinał Ligi Narodów Polska - Włochy podsumował dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski. W sobotnim starciu w Łodzi nasze siatkarki nie były w stanie przeciwstawić się faworyzowanym rywalkom i w niedzielę zagrają jedynie o brązowy medal.

Tak wygląda ranking FIVB. Dobre wieści dla Polek pomimo porażki

Na wiadomość, z kim będą rywalizowały, musiały czekać do późnych godzin wieczornych. W drugim półfinale emocji było zdecydowanie więcej. Mecz Brazylii z Japonią mocno się przeciągnął i o zwycięstwie zadecydował tie-break. Ostatecznie w całym spotkaniu triumfowały Brazylijki 23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8 i to one wystąpią w wielkim finale. Z kolei to właśnie pokonane Japonki zagrają z Polkami o godz. 16:00 o brąz. Wyniki były istotne nie tylko ze względu na rozstrzygnięcia w Lidze Narodów, ale też sytuację w rankingu FIVB.

Po bolesnej porażce Polki zachowały w nim trzecią pozycję. Na koncie mają dokładnie 357.79 punktów. Za przegraną z Włoszkami straciły niespełna pięć punktów. Nasze sobotnie rywalki są za to na prowadzeniu z przewagą ponad 90 "oczek". Drugie miejsce zajmuje Brazylia, która ma na koncie 432.24 punktu.

Polki i tak mogą mówić o sporym szczęściu. Ewentualne zwycięstwo Japonek nad Brazylią oznaczałoby, że nasz zespół już teraz oddałby miejsce na podium. Przed swoim półfinałem siatkarki z Azji traciły do nas nieco ponad jeden punkt. Porażka oznaczała dla nich jednak utratę 0.94 punktu i w tym momencie Biało-Czerwone mają nad nimi nieco ponad dwa punkty przewagi. O losach trzeciego miejsca zadecyduje więc niedzielne bezpośrednie stracie między oboma zespołami.

Ranking FIVB po półfinałach Ligi Narodów kobiet: