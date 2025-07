Polska - Włochy w LN. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski po raz trzeci w ostatnich dniach wygrała z Chinami. Ten środowy mecz był jednak najważniejszy, gdyż stawką był półfinał Ligi Narodów. Choć nasz zespół przegrywał po pierwszym oraz po trzecim secie, to finalnie wygrał w tie-breaku. "Polki pokazały, jak dać się jednocześnie pokochać i znienawidzić w jednym meczu. Niesamowite, jak szybko i łatwo zmieniała się ich sytuacja. Zawodniczki Stefano Lavariniego wygrały go nie tyle po siatkarsku, co siłą woli i determinacją. Polski zespół grający tak jak na koniec spotkania zwyciężyłby chyba z każdym" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Lukas podsumowuje

Liga Narodów 2025. O której mecz Polska - Włochy?

Lavarini nie krył zadowolenia po tym spotkaniu. - Awansowaliśmy dzięki charakterowi dziewczyn i pomocy wszystkich siatkarek. Poświęciliśmy ostatnie miesiące, żeby dać naszej drużynie więcej rozwiązań i dziś to wykorzystaliśmy. Dziewczyny, które weszły, zrobiły to, czego wymagamy. Chcemy, by każdy, kto wchodzi na boisko i będzie musiał dotknąć piłki, robił to w sposób skuteczny dla drużyny. To jest właśnie duch zespołu - stwierdził, cytowany przez polsatsport.pl.

Naszymi półfinałowymi rywalkami będą Włoszki, które przed rokiem pokonały nas w tej samej fazie rozgrywek 3:0, a ponadto sięgnęły po tytuł. Co ciekawe, niedługo wcześniej, w fazie zasadniczej triumfowały jednak polskie zawodniczki, które wówczas również rozbiły rywalki 3:0. Da się? Oczywiście, że się da. Była reprezentantka Polski Dorota Świeniewicz-Brandt spodziewa się jednak teraz bardzo wymagającego wyzwania.

- Włoszki to najlepsza drużyna na świecie. Mają długą serię meczów bez porażki. Przed ćwierćfinałem miały 26 zwycięstw z rzędu, a pokonując Stany Zjednoczone, wydłużyły serię do 27 wygranych. To jest zespół oparty na czterech zawodniczkach, które w poprzednim sezonie grały w jednym klubie, Vero Volley Milano. Mam na myśli Orro, Danesi, Syllę i Egonu. Jednak nikt nie ma monopolu na wygrywanie. Trzeba wyjść i walczyć - przekazała w rozmowie z Polsatem Sport.

Polska - Włochy. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Półfinałowy mecz Polska - Włochy odbędzie się w sobotę 26 lipca. Początek o godz. 16:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu oraz Polsatu Sport. Spotkanie będzie można również obejrzeć online na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE