Jan Firlej wywalczył niedawno wraz z reprezentacją Polski w siatkówce awans do turnieju finałowego Ligi Narodów 2025. Turniej w Trójmieście nie był dla niego zbyt udany. Szybka zmiana w drugim secie z Iranem (2:3), kiepskie wejście przeciwko Kubie (1:3), niezbyt pewna gra z Bułgarią (2:3). Do poprawy jest sporo, ale pod nieobecność Marcina Janusza to on, a także Marcin Komenda, muszą trzymać wysoki poziom na rozegraniu.

Firlej dostał pytanie o hit. W Polsce wywołał kontrowersje

Przed Polakami turniej finałowy i ćwierćfinał z Japonią w Chinach. Jednak Firlej znalazł czas, by wziąć udział w programie "Ani Słowa O Sporcie", prowadzonym na YouTube przez Krzysztofa Wanio. Jak łatwo się domyślić, jego tematyka kręci się wokół wszystkiego oprócz samego sportu. Główny element programu to quiz z różnych dziedzin. Poziom trudności był zależny od rodzaju pytania (niektóre z odpowiedziami ABC, inne bez). W końcu nasz reprezentant dotarł do pytania o piosenkę "Imagine" Johna Lennona, a konkretnie o jej autora. Przypomnijmy, że za porównanie tego utworu do wizji komunizmu podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu w 2024 roku, TVP zawiesiło komentatora Przemysława Babiarza.

To było pytanie bez opcji ABC, a Firlej, jak się okazało, niekoniecznie dobrze zna się na hitach muzycznych sprzed lat. - Kurcze, nie mam tak pamięci. Kojarzę wiele utworów z różnych epok, ale mam właśnie problem często, bo nawet jak gdzieś tam jest jakiś grill i mamy pomysł co puścić, to nie jestem w stanie wskazać, muszę znaleźć na playliście, bo nie jestem w stanie powiedzieć tych wykonawców - tłumaczył Firlej.

Podpowiedzi nic nie dały

Wanio naprowadzał go jak mógł. Dawał podpowiedzi, że chodzi o Anglika, z Liverpoolu, współtwórcę legendarnego zespołu, który na dodatek zginął tragiczną śmiercią. Firlejowi dzwoniło, ale nie był w stanie wskazać, w którym kościele. Ostatecznie nie dał rady. - No nie wiem, nie wiem, oświeć. Nie mogę gdzieś tam tej szuflady otworzyć - powiedział siatkarz. Odpowiedzią był rzecz jasna sam John Lennon, to on napisał "Imagine".

Na szczęście ogólnie Firlejowi nie poszło aż tak źle. Potrafił wskazać m.in., że Maorysi to rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii, główni bohaterowie hitowego serialu "07 zgłoś się" to milicjanci, a Charlie Chaplin w filmie "Dyktator" z 1940 roku parodiował Adolfa Hitlera. Nie dał rady za to wskazać prawdziwego imienia Freddiego Mercury'ego (Farrokh Bulsara).