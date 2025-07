Polacy przegrali do 14, było już 0:2. I nagle zwrot! Co za mecz na MŚ

Reprezentacja Polski do lat 19 przegrywała już 0:2 z Iranem w meczu grupowym mistrzostw świata. Dwa kolejne sety pokazały, że Biało-Czerwoni wyciągnęli wnioski ze słabszego początku. Wszystko wyjaśniło się w tie-breaku. Było 13:12 dla Iranu, a przed Polakami otworzyła się szansa, by wygrać mecz w samej końcówce. To się jednak nie udało.