Polki nawet nie wyszły na boisko, a przyszły pilne wieści. Tego już nie unikną

W środę poza Polkami do strefy medalowej turnieju finałowego LN organizowanego w Łodzi awansowały też Włoszki. To one zmierzą się z kadrą Stefano Lavariniego o miejsce w finale. A teraz oba zespoły poznały już swoje potencjalne rywalki w walce o złoto i brąz.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Bez niespodzianki w ostatnim ćwierćfinale. Niemki zostały zdominowane

Po zaciętym meczu z Turczynkami najpierw do drugiego półfinału LN weszły Japonki. Pokonały mistrzynie Europy 3:2 () i później wypatrywały swojego przeciwnika w starciu Brazylijek z Niemkami, ostatnim ćwierćfinałowym spotkaniu.

Tam wielkich emocji było jednak o wiele mniej. Brazylijki, aktualne brązowe medalistki igrzysk olimpijskich z Paryża i druga drużyna rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) były zdecydowanymi faworytkami i z tej roli świetnie się wywiązały.

Niemki w pierwszej partii prowadziły tylko raz - przy stanie 1:2. Potem zostały zdominowane przez dużo silniejsze rywalki. Choć potrafiły doprowadzić do remisu (14:14), wcześniej przegrywając czterema punktami (13:9), to w końcówce Brazylijki były już nie do zatrzymania i wygrały 25:19. O wiele bardziej wyrównany był drugi set. Co prawda, w pewnym momencie drużyna z Ameryki Południowej miała już pięć punktów przewagi (15:10), ale Niemkom udało się zniwelować tę stratę i końcówkę grały, walcząc z rywalkami punkt za punkt. Doszło do gry na przewagi, ale Niemki nie zyskały w niej nawet jednej szansy na zamknięcie seta wygraną. Brazylijki wykorzystały już drugą piłkę setową, pokonały je 26:24 i zrobiło się 2:0.

Trzeci set okazał się formalnością. Niemki, chyba rozbite tym, że nie wykorzystały szansy w walce na równi z Brazylijkami, zupełnie oddały im tego seta, niemal bez walki. Skończyło się na zwycięstwie Brazylijek - 25:14 i 3:0 w całym spotkaniu. Najlepiej po ich stronie spisywała się atakująca Rosamaria Montibelle, z dorobkiem 13 punktów, choć warto docenić też Gabrielę Bragę "Gabi" Guimaraes, która ugrała tylko o punkt mniej.

Polki znają potencjalne rywalki w walce o medal Ligi Narodów

Tym samym to Brazylijki zagrają w półfinale z Japonkami, a Niemki odpadają z turnieju. Ich walka o miejsce w finale tegorocznej LN jest zaplanowana na godzinę 20:00 w sobotę. To potencjalne rywalki reprezentacji Polski w meczach o medale - złoty lub brązowy. Ona o 16:00 zmierzy się z Włoszkami.

W każdym ze scenariuszy mecz o medal LN - z Japonkami lub Brazylią, o wygraną lub podium tegorocznych rozgrywek - będzie spotkaniem hitowym, na szczycie. Starcia z tak trudnym przeciwnikiem już nie unikną, choć najpierw na pewno będą chciały wygrać z niepokonanymi od 27 spotkań Włoszkami.

Plan meczów o medale Ligi Narodów w Łodzi:



sobota, 26 lipca

16:00 - Polska - Włochy

20:00 - Brazylia - Japonia



niedziela, 27 lipca

16:00 - mecz o brązowy medal

20:00 - finał

Relacja z meczu Polska - Włochy w sobotę o 16:00 na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.