Mamy złoto! Polscy siatkarze rozbili Brazylię w wielkim finale

Młodzi polscy siatkarze kapitalnie sobie radzą na trwających turniejach. Reprezentacja U-19 w pierwszym meczu mistrzostw świata pokonali Włochów 3:2. "Włosi prowadzili 4:1, później nawet 9:2 i wydawało się, że to sytuacja krytyczna dla Polaków, ale ci wciąż wierzyli. Wygrali siedem punktów z rzędu, doprowadzając do remisu! Końcówka była niezwykle zacięta. Obie ekipy marnowały piłki meczowe, ale ostatecznie tie-breaka 20:18 wygrali Biało-Czerwoni!" - relacjonował na łamach Sport.pl Filip Modrzejewski.

Wyśmienite otwarcie Polaków w finale Uniwersjady

Z kolei polscy studenci trzeci raz z rzędu zameldowali się w finale letniej Uniwersjady. Ich rywalami o złoty medal byli Brazylijczycy. Canarinhos wyeliminowali Włochów, którzy w poprzednich dwóch finałach pokonywali Biało-Czerwonych. - Wiadomo, że srebro będzie troszeczkę rozczarowaniem, patrząc na to, jak gramy i co możemy grać. Będziemy robić wszystko, żeby zdobyć złoto. Spróbujemy je wygrać swoją dobrą grą, a nie liczeniem na błędy przeciwnika - zapowiadał Michał Gierżot, cytowany przez Eurosport.

Biało-Czerwoni kapitalnie rozpoczęli to spotkanie - od skutecznego ataku Nasewicza. Chwilę później Lipiński zaserwował asa i już było 2:0 dla Polski. W sumie po pierwszych czterech akcjach prowadziliśmy 4:0. To prowadzenie udało się podwyższyć do ośmiu "oczek" (13:5). Końcówka już należała do naszych reprezentantów. Odskoczyli na wynik 20:10 i nie dali sobie wyrwać zwycięstwa. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:15.

Na początku drugiej partii role się odwróciły - to Brazylijczycy wyszli na prowadzenie 2:0, ale Polacy nie pozwolili im odskoczyć. Biało-Czerwoni doprowadzili do wyrównania 5:5 po asie serwisowym Popieli. Chwilę później kapitalnym blokiem popisał się Nasewicz i nasi zawodnicy wyszli na prowadzenie 6:5. W końcówce znów lepsi okazali się Polacy. Przy wyniku 20:16 kapitalną serią z zagrywki popisał się Pawlun, który zaserwował dwa asy. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 25:18.

Trzecia partia była formalnością. Brazylijczycy walczyli, ale nie byli w stanie nadążyć na świetnie dysponowanymi tego dnia Gierżotem i Nasewiczem. Kapitan akademickiej reprezentacji Polski w końcówce popisał się jeszcze asem serwisowym, który pogrążył Brazylijczyków. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 25:20, a cały mecz 3:0. W końcu klątwa została przełamana i za trzecim razem sięgnęli po złoto letniej Uniwersjady. To pierwsze złoto po 34 latach. Przypomnijmy, że po raz ostatni ten turniej wygraliśmy w 1991 roku.

Polska - Brazylia 3:0 (25:15, 25:18, 25:20)

Po drodze do tytułu polscy siatkarze pokonali Filipiny, Argentynę i Kolumbię w fazie grupowej. W ćwierćfinale pokonali Tajwan, w półfinale - Japonię. W meczu o złoto wygraliśmy z Brazylią.

Skład: