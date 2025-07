Polskie siatkarki odpoczywają po pokonaniu Chinek w szalonym ćwierćfinale w środowy wieczór, ale finały Ligi Narodów trwają i w czwartek kibice w Łodzi dostali kolejne dwa spotkanie w rywalizacji o awans do strefy medalowej. Znacznie ciekawiej zapowiadało się to wcześniej, Japonek z Turczynkami. I rzeczywiście, towarzyszyły mu naprawdę spore emocje.

Znów tie-break w ćwierćfinale Ligi Narodów. I sensacja

Doczekaliśmy się drugiego tie-breaka w turnieju finałowym. Po tym, jak w ten sam sposób kończył się polski ćwierćfinał rozgrywek, aktualne mistrzynie Europy grały podobnie zacięty mecz z drugą drużyną zeszłorocznej edycji Ligi Narodów. Przed meczem dla bukmacherów i ekspertów faworytkami, pewnie ze względu na rangę zespołu w ostatnich latach, były Turczynki. Ale przebieg spotkania mógł wielu zaskoczyć.

To Japonki kontrolowały grę w pierwszym secie, choć pierwsze dwa punkty zdobyły rywalki. Po nich Turczynki przestały się jednak liczyć w walce w tym fragmencie spotkania i przegrały tę partię do 21. Gdy zespoły zmieniły strony, odwróciły się także ich role w tym meczu - drugi set został zdominowany przez Turczynki w jeszcze większym stopniu niż poprzedni przez zespół z Japonii. Wygrały go 25:16 i w meczu był remis.

Japonki wróciły jednak do swojej dobrej gry już na początku trzeciej partii i do jej końcówki przystępowały z przewagą dwóch punktów nad przeciwniczkami. A skończyły ją serią czterech zdobytych punktów i postawiły Turczynki pod ścianą, wygrywając 25:20. W czwartym secie rywalki się jednak odegrały. Nie było takiej dominacji jak w drugim, ale zwycięstwo do 22 zapewniło im przedłużenie spotkania o decydującą, piątą partię.

Tam nie stworzyły już jednak zbyt dużego zagrożenia dla Japonek. Najwyżej prowadziły tylko dwoma punktami, na samym początku tie-breaka. Jego dalsza część należała już do zespołu z Azji. Udało mu się zyskać sporą przewagę (10:5) i utrzymać ją do końca rywalizacji. Ostatecznie wygrały nawet nieco wyżej, 15:9, a w całym meczu 3:2.

Turczynki znów wyrzucone w ćwierćfinale. Polki już wiedzą, z kim mogą zagrać o medal

Tym samym Turczynki odpadają w ćwierćfinale Ligi Narodów już drugi raz z rzędu. W zeszłej edycji w taki sposób wyrzuciły je z turnieju Polki. Japonki stają się pierwszym potencjalnym rywalem dla polskiego zespołu w meczu o medal tegorocznej LN - złoto lub brąz.

To jednak dopiero w niedzielę. Wcześniej, w sobotę Polki zagrają w półfinale z Włoszkami, a Japonki zmierzą się z lepszym z pary Brazylia - Niemcy. To spotkanie rozpocznie się o 20:00.