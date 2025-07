Było już 2:9 w piątym secie! Kosmiczny mecz Polaków z Włochami

Ostatnie tygodnie w siatkówce stoją zmaganiami reprezentacyjnymi. Dorosłe kadry walczą w Lidze Narodów, natomiast w kategoriach młodzieżowych odbywają się mistrzostwa świata, Europy, a także Uniwersjada, na której doskonale radzą sobie biało-czerwoni. Polki zajęły piąte miejsce, natomiast męska kadra w czwartek o godz. 20 zagra o złoto z Brazylią.

Prawdziwy horror Polaków na MŚ. Było już 2:9 w tie-breaku

W czwartek wystartowały także mistrzostwa świata w kategorii do lat 19, które odbywają się w Uzbekistanie. Ich formuła jest bardzo wymagająca, o czym przed rozpoczęciem mówił Jacek Nawrocki, selekcjoner polskiej kadry. – Formuła mistrzostw świata jest katorżnicza. W jedenaście dni trzeba rozegrać dziewięć meczów. Boję się trochę, że będą wygrywać nie ci najlepsi, tylko ci najzdrowsi. Wytrzymanie tego maratonu będzie naprawdę bardzo trudne – powiedział dla portalu pzps.pl.

Polacy od początku musieli wznieść się na najwyższy poziom, albowiem na inaugurację zmierzyli się z Włochami. To kandydaci do medalu, którzy byli także faworytami starcia z biało-czerwonymi. Pokazał to pierwszy set - 25:20 wygrali Włosi. Potem to jednak nasi siatkarze doszli do głosu, wygrywając dwie następne partie do 22. Rywale zdołali doprowadzić do tie-breaka, a ten rozgrzał wszystkich do czerwoności, mimo że rozpoczął się fatalne.

Włosi prowadzili 4:1, później nawet 9:2 i wydawało się, że to sytuacja krytyczna dla Polaków, ale ci wciąż wierzyli. Wygrali siedem punktów z rzędu, doprowadzając do remisu! Końcówka była niezwykle zacięta. Obie ekipy marnowały piłki meczowe, ale ostatecznie tie-breaka 20:18 wygrali biało-czerwoni!

Kolejny mecz podopieczni Jacka Nawrockiego zagrają z piątek o godz. 8 polskiego czasu z Iranem. Później czekają ich jeszcze starcia z Hiszpanią, Tunezją oraz Egiptem. Awans do 1/8 finału uzyskają cztery z sześciu drużyn w grupie C. Polska jest dwukrotnym złotym medalistą MŚ U19 siatkarzy. Dokonaliśmy tego w 2015 i 2021 roku.

Włochy - Polska 2:3 (25:20, 22:25, 22:25, 25:14, 18:20)