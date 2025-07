Pięknie! Tak wygląda ranking FIVB po awansie Polski do półfinału Ligi Narodów

"Polki pokazały, jak dać się jednocześnie pokochać i znienawidzić w jednym meczu. Niesamowite, jak szybko i łatwo zmieniała się ich sytuacja w ćwierćfinale z Chinkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego wygrały go nie tyle po siatkarsku, co siłą woli i determinacją. Polski zespół grający tak jak na koniec spotkania zwyciężyłby chyba z każdym" - analizował Jakub Balcerski ze Sport.pl.

REKLAMA

Polki wciąż na podium rankingu FIVB

Polska pokonała Chiny 3:2 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12) i awansowała do półfinału kobiecej Ligi Narodów. Ten awans smakuje wyjątkowo, bo wydarzył się przed własną publicznością, w Atlas Arenie w Łodzi. Biało-Czerwone zyskały kilka rankingowych punktów i utrzymały miejsce na podium notowania.

Za pokonanie Chinek po pięciu setach Polki otrzymały 4.75 pkt. Dzięki temu mają łącznie ponad 362 punkty. Nasze siatkarki są na trzeciej pozycji, wyprzedzają je tylko Włochy i Brazylia, które mają ogromną przewagę nad resztą. To są jedyne zespoły, które przekroczyły barierę 400 punktów i to wyraźnie.

Gdyby Polki przegrały z Chinkami po pięciu setach, to nasze środowe rywalki wskoczyłyby na podium, bowiem traciły do Biało-Czerwonych mniej niż 4.75 pkt. Gdyby Chiny wygrały 3:0 lub 3:1, to nie tylko przejęłyby trzecie miejsce, ale zrzuciłyby Polskę na piątą pozycję, czyli jeszcze za Japonię. Na szczęście tak się nie stało i to Chinki straciły 4.75 pkt, przez co spadły za Japonki.

Zobacz też: Polska może tego zazdrościć Czechom. Biją nas na głowę

W rankingu prowadzą Włoszki mające ponad 464 pkt. W środę dopisały sobie dodatkowe 3.77 pkt za zwycięstwo 3:0 z USA. Italia będzie rywalem Polski w półfinale LN.

W czwartek odbędą się dwa kolejne ćwierćfinały - Japonia zagra z Turcją (godz. 16:30), a Brazylia z Niemcami (godz. 20:00). Lepsze drużyny z tych par zmierzą się w półfinale.

Ranking FIVB po ćwierćfinale LN Polska-Chiny (3:2) - czołowa dziesiątka: