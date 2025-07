Niewiarygodne, co zrobiły Polki w ćwierćfinale LN! Lavarini nie dowierzał

Zaledwie cztery dni polskie siatkarki czekały na kolejne spotkanie przeciwko Chinkom. W sobotę zmierzyły się z nimi towarzysko w Radomiu i wygrały 3:1. Takim samym wynikiem zakończył się ich pojedynek 5 czerwca w fazie interkontynentalnej LN w Pekinie. Zwłaszcza po tym, co pokazały w sobotę Biało-Czerwone, można było uznać za zdumiewające to, co stało się z nimi w pierwszej części środowego pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo 5. miejsce polskich siatkarek na uniwersjadzie. Karolina Drużkowska: Cieszymy się

Zdumienie Chinek szybko minęło. "Więcej cierpliwości, mniej elektryczności"

To z Atlas Areną wiążą się jedne z najlepszych wspomnień polskich siatkarek pod wodzą trenera Stefano Lavariniego. To właśnie w łódzkiej hali dwa lata temu wywalczyły pierwszy od 16 lat awans na igrzyska. Teraz walczą w niej o trzecie z rzędu podium w Lidze Narodów, ale pierwszy krok w tym kierunku przyszedł im z dużymi kłopotami.

- Zerkałem na Chinki. Były absolutnie zdumione tym, co się wydarzyło - zapewniał komentator Polsatu Sport Marek Magiera, nawiązując do odśpiewanego chwilę wcześniej przez komplet publiczności polskiego hymnu.

Ale jeśli rzeczywiście tak było, to owo zdumienie utrzymało się u Chinek tylko przez kilka pierwszych minut inauguracyjnego seta. Potem oczy ze zdumienia przecierać musieli polscy kibice i Lavarini. Po asie Agnieszki Korneluk Polki prowadziły jeszcze 5:2, ale okazało się, że były tylko miłe złego początki. Po ich stronie zaczęły się potem mnożyć błędy w ataku i na zagrywce. Nie kończyły też akcji, z czego błyskawicznie korzystały rywalki.

Azjatki świetnie sobie radziły takie z czytaniem gry Polek, ale też skutecznie utrudniały im życie serwisem. To dzięki temu zdobywały nieraz punkty seriami. Lavarini nieraz rozkładał bezradnie ręce, mina Włocha też nie pozostawiała wątpliwości. Przy stanie 14:15 dokonał podwójnej zmiany, ale nie dała ona zaplanowanego efektu - Biało-Czerwone straciły potem cztery punkty z rzędu.

- Więcej cierpliwości, mniej elektryczności - komentowała partnerująca Magierze na stanowisku komentatorskim Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska.

Była gwiazda kadry miała rację - w grze Biało-Czerwonych było wtedy bardzo dużo nerwowości. Do końca pierwszej partii nie były one w stanie się z nią uporać. Ostatni punkt oddała rywalkom zepsutym serwisem Katarzyna Wenerska.

Wielkie falowanie Polek. Uśmiech Lavariniego, który nie oznaczał niczego dobrego. Damaske show

Odradzanie się Polek następowało powoli i w bólach. Lavarini znów był sfrustrowany, gdy Chinki obiły blok i prowadziły 6:3. Ale krok po kroku gra jego drużyny zaczęła wyglądać lepiej. Najpierw blok Korneluk, potem wreszcie dobra zagrywka Wenerskiej, szczęśliwa obrona Aleksandry Szczygłowskiej, dobre akcje Martyny Łukasik oraz Martyny Czyrniańskiej i światełko w tunelu robiło się coraz jaśniejsze. W końcówce drugiej odsłony Biało-Czerwone już dominowały.

Mogło się wydawać, że po tym przebudzeniu ich gra będzie wyglądała tylko lepiej, ale zamiast tego w trzeciej partii obejrzeliśmy bolesną powtórkę z pierwszej. Chinki - których grę prowadziła rewelacyjna 17-letnia Zixuan Zhang - po udanym bloku wygrywały 3:1, a potem tylko szybko powiększały przewagę (7:3, 12:5).

- Co się tutaj wydarzyło? - pytał Magiera, gdy zarządzono powtórkę jednej akcji. Ale to samo pytanie można było zadać, obserwując kolejny okres niemocy Polek. Tak samo też można było podsumować całe spotkanie.

Podczas długiego oczekiwania na challenge Lavarini delikatnie się uśmiechał, ale gra jego drużyny nie dawała wtedy powodów do radości. Szkoleniowiec znów dokonał wielu zmian i sporo ożywienia w szeregach Biało-Czerwonych wprowadziła Paulina Damaske, która zastąpiła na skrzydle Łukasik. Ale nie zmieniło to wtedy jeszcze zbyt wiele pod kątem wyniku. Co wymowne, to ostatni punkt w tym secie Chinki znów zanotowały po zepsutej zagrywce Polek.

- Zagrywka va banque - stwierdzili za to komentatorzy, gdy Lavarini na początku czwartej partii zdecydował się na wprowadzenie Alicji Grabki na rozegranie za Wenerską. Ale ten ruch Włochowi w pełni się opłacił. Polki szybko zaczęły budować przewagę, a na skrzydłach brylowały Damaske i Magdalena Stysiak.

Kibice już powoli byli myślami przy tie-breaku, gdy zespół gospodarzy prowadził 18:12, ale w końcówce na chwilę zrobiło się trochę nerwowo, bo przewaga Polek zmniejszyła się do dwóch punktów (21:19). Ekipa Lavariniego jednak opanowała sytuację, w czym udział miała m.in. Malwina Smarzek, która najpierw popisała się dobrym blokiem, a zaraz potem atakiem.

Po wcześniejszym falowaniu można było mieć pewne obawy, czy Biało-Czerwone znów nie zaliczą kryzysu. Falowanie znów było, ale nie aż tak groźne jak na początku meczu. Chinki zaczęły od prowadzenia 3:1, ale potem coraz mocniej do głosy zaczęły dochodzić siatkarki Lavariniego. Nie obyło się jednak bez nerwów, bo najpierw prowadziły 10:6, by po kilku minutach z tej przewagi zostało zaledwie jedno "oczko" (11:10). W kluczowym momencie zachowały jednak nerwy na wodzy i postawiły kropkę nad i. A konkretnie zrobiła to brylująca w tym meczu zarówno w ofensywnie, jak i w defensywie Damaske.

W sobotnim półfinale Polki zmierzą się z Włoszkami, które awans wywalczyły po zwycięstwie 3:0 z Amerykankami. Druga para, która powalczy o przepustkę do finału, zostanie wyłoniona w czwartek.